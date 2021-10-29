Мода з 60-х: у Варшаві почав роботу найбільший в Європі ярмарок вінтажного одягу
Джерело:The Warsaw
У польській столиці Варшаві уперше почав роботу ярмарок Vintage Kilo Pop Up Store. Його вважають найбільшим в Європі ярмарком, на якому можна придбати вінтажний одяг та аксесуари просто із 60-х.
Захід триватиме п'ять днів – з 27 по 31 жовтня 2021 року на Mysia 3 у Варшаві.
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Що можна купити на ярмарку
Організатори Vintage Kilo Pop Up Store розповіли, що на ярмарку представлений осінній одяг, зокрема кардигани, фланелеві та флісові вироби і не тільки.
Ми завжди поповнюємо асортимент протягом дня, тому не важливо, чи прийдете ви рано чи в останню годину, вам завжди буде з чого вибрати,
– зазначили організатори.
За їхніми словами, на вішаках на гостей чекатиме оригінальний одяг з 60-х, зокрема:
- лімітовані випуски виробів Levi's,
- рідкісні та унікальні аксесуари (шкіряні сумки, шарфи, ремені тощо).
Одяг тут продаватимуть на вагу за ціною 180 злотих за кілограм у перші 2 дні, 160 злотих за кілограм у третій та четвертий день та 135 злотих за кілограм в останній день.Зверніть увагу! Організатори попередили, що оплатити товар можна буде лише карткою.
Як потрапити на ярмарок
Вхід на захід можливий лише після попередньої реєстрації та отримання безкоштовного квитка на сторінці організатора Vinokilo events.
Вулиця Mysia 3, де проходить ярмарок: карта
Як обрати одяг у секонд-хенді: корисні поради
- Краще за все купувати речі в перший день завозу або в останній. У перший день більше шансів знайти хороші речі, а в останній день можна отримати знижку.
- Коли обираєте одяг, завжди дивіться на вшиті бирки. Якщо верхня вшита бирка запрана або затерта – річ часто носили та прали.
- Зверніть увагу, як пришиті гудзики. Якщо вони пришиті вручну, то річ ручної роботи. Якщо на речі є кнопки, то вони мають бути з фірмовим написом чи логотипом. Це підтверджує, що перед вами справді брендова річ.