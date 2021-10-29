Мода з 60-х: у Варшаві почав роботу найбільший в Європі ярмарок вінтажного одягу

У польській столиці Варшаві уперше почав роботу ярмарок Vintage Kilo Pop Up Store. Його вважають найбільшим в Європі ярмарком, на якому можна придбати вінтажний одяг та аксесуари просто із 60-х.

Захід триватиме п'ять днів – з 27 по 31 жовтня 2021 року на Mysia 3 у Варшаві.

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Що можна купити на ярмарку

Організатори Vintage Kilo Pop Up Store розповіли, що на ярмарку представлений осінній одяг, зокрема кардигани, фланелеві та флісові вироби і не тільки.

Ми завжди поповнюємо асортимент протягом дня, тому не важливо, чи прийдете ви рано чи в останню годину, вам завжди буде з чого вибрати,

– зазначили організатори.

За їхніми словами, на вішаках на гостей чекатиме оригінальний одяг з 60-х, зокрема:

лімітовані випуски виробів Levi's,

рідкісні та унікальні аксесуари (шкіряні сумки, шарфи, ремені тощо).

Одяг тут продаватимуть на вагу за ціною 180 злотих за кілограм у перші 2 дні, 160 злотих за кілограм у третій та четвертий день та 135 злотих за кілограм в останній день.

Як потрапити на ярмарок

Організатори попередили, що оплатити товар можна буде лише карткою.

Вхід на захід можливий лише після попередньої реєстрації та отримання безкоштовного квитка на сторінці організатора Vinokilo events.

Вулиця Mysia 3, де проходить ярмарок: карта

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