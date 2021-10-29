Захід триватиме п'ять днів – з 27 по 31 жовтня 2021 року на Mysia 3 у Варшаві.

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Що можна купити на ярмарку

Організатори Vintage Kilo Pop Up Store розповіли, що на ярмарку представлений осінній одяг, зокрема кардигани, фланелеві та флісові вироби і не тільки.

Ми завжди поповнюємо асортимент протягом дня, тому не важливо, чи прийдете ви рано чи в останню годину, вам завжди буде з чого вибрати,
– зазначили організатори.

За їхніми словами, на вішаках на гостей чекатиме оригінальний одяг з 60-х, зокрема:

  • лімітовані випуски виробів Levi's,
  • рідкісні та унікальні аксесуари (шкіряні сумки, шарфи, ремені тощо).

Одяг тут продаватимуть на вагу за ціною 180 злотих за кілограм у перші 2 дні, 160 злотих за кілограм у третій та четвертий день та 135 злотих за кілограм в останній день.

Як потрапити на ярмарок

Вхід на захід можливий лише після попередньої реєстрації та отримання безкоштовного квитка на сторінці організатора Vinokilo events.

Вулиця Mysia 3, де проходить ярмарок: карта

Як обрати одяг у секонд-хенді: корисні поради

  1. Краще за все купувати речі в перший день завозу або в останній. У перший день більше шансів знайти хороші речі, а в останній день можна отримати знижку.
  2. Коли обираєте одяг, завжди дивіться на вшиті бирки. Якщо верхня вшита бирка запрана або затерта – річ часто носили та прали.
  3. Зверніть увагу, як пришиті гудзики. Якщо вони пришиті вручну, то річ ручної роботи. Якщо на речі є кнопки, то вони мають бути з фірмовим написом чи логотипом. Це підтверджує, що перед вами справді брендова річ.