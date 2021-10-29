Мероприятие продлится пять дней – с 27 по 31 октября 2021 года на Mysia 3 в Варшаве.
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Что можно купить на ярмарке
Организаторы Vintage Kilo Pop Up Store рассказали, что на ярмарке представлена осенняя одежда, в том числе кардиганы, фланелевые и флисовые изделия и не только.
Мы всегда пополняем ассортимент в течение дня, поэтому не важно, придете ли вы рано утром или в последний час работы, вам всегда будет из чего выбрать,
– отметили организаторы.
По их словам, на вешалках гостей будет ждать оригинальная одежда из 60-х, в частности:
- лимитированные выпуски изделий Levi's,
- редкие и уникальные аксессуары (кожаные сумки, шарфы, ремни и т.п.).
Одежда здесь будет продаваться на вес по цене 180 злотых за килограмм в первые 2 дня, 160 злотых за килограмм в третий и четвертый день и 135 злотых за килограмм в последний день.
Как попасть на ярмарку
Вход на мероприятие возможен только после предварительной регистрации и бесплатного билета на странице организатора Vinokilo events.
Улица Mysia 3, где проходит ярмарка: карта
Как выбрать одежду в секонд-хенде: полезные советы
- Лучше всего покупать вещи в первый день завоза или в последний. В первый день больше шансов найти хорошие вещи, а в последний день можно получить скидку.
- Когда выбираете одежду, всегда смотрите на вшитые бирки. Если верхняя вшитая бирка стирана или затерта – вещь часто носили и стирали.
- Обратите внимание, как пришиты пуговицы. Если они пришиты вручную, то дело ручной работы. Если на вещи есть кнопки, они должны быть с фирменной надписью или логотипом. Это подтверждает, что перед вами действительно брендовая вещь.