Що варто знати про мобільний зв'язок в Німеччині
9 вересня 2022 , 16:44Читать новость на русском
Сьогодні важливо бути на зв'язку 24/7, а сучасний спосіб життя важко уявити без смартфона. І перебуваючи за кордоном, у вас також неодмінно виникне потреба придбати стартовий пакет мобільного оператора.
Якщо ви хочете спілкуватись з друзями чи рідними, будучи за межами України, вам доведеться обрати мобільного провайдера. Сьогодні розберемося на прикладі Німеччини, на що слід звернути увагу при покупці стартового пакета. Адже тут майже кожна компанія пропонує Handyvertrag – контракт або купівлю SIM-карту.
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Важливі нюанси щодо мобільного зв'язку в Німеччині
- Контракти для мобільного зв'язку часто діють щонайменше 2 роки.
- Існують Prepaid-тарифи – тарифи з передплатою без договору, які частково також містять безлімітні дзвінки в мережі та інтернет-трафік.
- Щоб визначитись, що для вас буде вигіднішим – контракт чи SIM-карта – подумайте, скільки часу ви плануєте залишатися в Німеччині. Контракт підходить для довготривалого користування. Якщо збираєтесь скоро виїжджати, то доцільніше буде купити передплачену SIM-карту.
- Перш ніж купити SIM-ку в Німеччині, порівняйте ціни кількох операторів, щоб вибрати найкращу для вас пропозицію.