Якщо ви хочете спілкуватись з друзями чи рідними, будучи за межами України, вам доведеться обрати мобільного провайдера. Сьогодні розберемося на прикладі Німеччини, на що слід звернути увагу при покупці стартового пакета. Адже тут майже кожна компанія пропонує Handyvertrag – контракт або купівлю SIM-карту.

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Важливі нюанси щодо мобільного зв'язку в Німеччині