Если вы хотите общаться с друзьями или родными, находясь за пределами Украины, вам придется выбрать мобильного провайдера. Сегодня разберемся на примере Германии, на что следует обратить внимание при покупке стартового пакета. Ведь здесь почти каждая компания предлагает Handyvertrag – контракт или покупку SIM-карты.
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Важные нюансы, что касаются мобильной связи в Германии
- Контракты для мобильной связи часто действуют не менее 2 лет.
- Существуют Prepaid-тарифы – тарифы с подпиской без договора, частично также содержащие безлимитные звонки в сети и интернет-трафик.
- Чтобы определиться, что вам будет выгоднее – контракт или SIM-карта – подумайте, сколько времени вы планируете оставаться в Германии. Контракт подходит для длительного использования. Если вы собираетесь скоро выезжать, то целесообразнее будет купить предоплаченную SIM-карту.
- Перед тем как купить SIM-ку в Германии, сравните цены нескольких операторов, чтобы выбрать наилучшее для вас предложение.