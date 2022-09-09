Если вы хотите общаться с друзьями или родными, находясь за пределами Украины, вам придется выбрать мобильного провайдера. Сегодня разберемся на примере Германии, на что следует обратить внимание при покупке стартового пакета. Ведь здесь почти каждая компания предлагает Handyvertrag – контракт или покупку SIM-карты.

И еще Как узнать, какие мероприятия проходят в городах Польши: список полезных ресурсов

Важные нюансы, ч то касаются мобильной связи в Германии