У Португалії запускають єдиний квиток на потяги

Діє він лише на потяги. Його вартість становить 49 євро на місяць.

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Це дозволяє пасажирам подорожувати будь-яким поїздом регіонального сполучення та будь-яким маршрутом без ліміту. Однак пропуск не діє на рейсах, таких як Alfa Pendular, InterRegional, Intercidades, Internacional і Urban Services у Порту, Лісабоні та Коїмбрі. Проїзний також не діє на ділянки:

Régua – Pocinho,

Coimbra – Figueira da Foz,

Pinhal Novo – Evora,

Pinhal Novo – Vila Nova da Baronia,

Pinhal Novo – Tunes.

Як придбати квиток?

Для того, щоб придбати проїзний квиток, люди повинні підійти до фізичних кас КП і мають право зробити це з 21 числа попереднього місяця до 20 числа бажаного місяця.

Щоб отримати національну перепустку, люди повинні мати картку клієнта CP, яку можна вимагати в касах, надавши наступні документи:

офіційний документ, що посвідчує особу (картка громадянина, посвідчення особи, водійські права або паспорт);

кольорову фотокартку на паспорт;

шаблон запиту на картку CP, заснований на звіті Portugal News.

До слова, доплата різниці вартості на інший поїзд іншої категорії не допускається, крім того, що квиток не накопичується з іншими знижками, такими як "Молоді", "4-18", "До 23 років". знижка або інші.

У Варшаві тестують безлімітний проїзний за 49 злотих

Єдиний проїзний запустили на поїздах та громадському транспорті у Варшаві та Мазовії. Поки послугу тестують, тому він діє лише під час вихідних.