У Португалії запускають єдиний квиток на потяги
Діє він лише на потяги. Його вартість становить 49 євро на місяць.
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Це дозволяє пасажирам подорожувати будь-яким поїздом регіонального сполучення та будь-яким маршрутом без ліміту. Однак пропуск не діє на рейсах, таких як Alfa Pendular, InterRegional, Intercidades, Internacional і Urban Services у Порту, Лісабоні та Коїмбрі. Проїзний також не діє на ділянки:
- Régua – Pocinho,
- Coimbra – Figueira da Foz,
- Pinhal Novo – Evora,
- Pinhal Novo – Vila Nova da Baronia,
- Pinhal Novo – Tunes.
Як придбати квиток?
Для того, щоб придбати проїзний квиток, люди повинні підійти до фізичних кас КП і мають право зробити це з 21 числа попереднього місяця до 20 числа бажаного місяця.
Щоб отримати національну перепустку, люди повинні мати картку клієнта CP, яку можна вимагати в касах, надавши наступні документи:
- офіційний документ, що посвідчує особу (картка громадянина, посвідчення особи, водійські права або паспорт);
- кольорову фотокартку на паспорт;
- шаблон запиту на картку CP, заснований на звіті Portugal News.
До слова, доплата різниці вартості на інший поїзд іншої категорії не допускається, крім того, що квиток не накопичується з іншими знижками, такими як "Молоді", "4-18", "До 23 років". знижка або інші.
У Варшаві тестують безлімітний проїзний за 49 злотих
Єдиний проїзний запустили на поїздах та громадському транспорті у Варшаві та Мазовії. Поки послугу тестують, тому він діє лише під час вихідних.
Польська влада презентувала Mazobilet, завдяки якому у вихідні можна без обмежень подорожувати потягами Koleje Mazowieckie, WKD та SKM. Також проїзний покриває метро, трамваї та автобуси у самій столиці. Безлімітний проїзд за карткою Mazobilet діятиме щовихідних з 19:00 п'ятниці до 8:00 понеділка.
Головне завдання нового проїзного – спростити подорожі для жителів регіону. Зокрема полегшити доїзд жителям Мазовії до Варшави, а варшав'янам розширити можливості відпочинку в Мазовії.