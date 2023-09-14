Після чотирирічної перерви знаменитий розкішний поїзд повертається на свої колії в Південно-Східній Азії у 2024 році, цього разу з новими маршрутами. Що треба знати про повернення знаменитого поїзда, розповідаємо нижче!

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Східний Експрес запустять і в Азії

Поки що у розробці два маршрути. Обидва стартуватимуть у Сінгапурі та проходитимуть через Малайзію.

Перший маршрут

Триденний тур Essence of Malaysia розпочнеться в лютому й триватиме до листопада. Поїздка туди й назад починається на сінгапурській станції Вудлендс і рухається на північний захід, проїжджаючи повз рисові поля та сільські села, коли поїзд занурюється вглиб Малайзії.

Лише на другий день пасажири зможуть вийти на станції Алор-Сетар і провести півдня в морському парку Пулау-Паяр на Лангкаві, де гості можуть зайнятися підводним плаванням, щоб побачити папуг, риб і мурена.

На третій день гості прибудуть на острів Пенанг, куди у них буде вибір екскурсій, які варіюються від уроків кулінарії до пішохідної екскурсії, присвяченої мистецтву. Місто Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Джорджтаун. Перед висадкою в останній день поїзд проїде найпівденнішим штатом Джохор, який відомий своїми тропічними лісами, а потім повернеться в Сінгапур.

У поїзді є два вагони-ресторани, у кожному з яких подають вишукану кухню / Фото Belmond​

Другий маршрут

Триденний тур по Дикій Малайзії починається в квітні й завершується в жовтні. Подібно до туру Essence of Malaysia, перший день проводять, сідаючи в поїзд, коли він відправляється з Сінгапуру, третій день – у Пенангу, а останній ранок наповнений спогляданням пейзажів, що пролітають повз Сінгапур.

Однак, на другий день гості зможуть провести півдня в національному парку Таман Негара, де один із найстаріших тропічних лісів у світі та дика природа, як-от водяні буйволи, макаки та критично важливі Малайський тигр, що знаходиться під загрозою зникнення. Під час екскурсії гості зустрінуться з представниками місцевих організацій, які займаються захистом середовища проживання великого кота. Також є можливість приєднатися до майстер-класу з фотографії або відправитися в подорож у джунглі.

Що пропонують на борту?

Поїзд складається з 15 вагонів зеленого та золотистого кольорів, зокрема 8 спальних вагонів, два вагони-ресторани, де можна скуштувати регіональну Перанакан, яка поєднує в собі китайську, малайську та індійську кухню, а також піано-бар і оглядовий майданчик просто неба. Кожен вагон прикрашений панелями з вишневого дерева, малайзійською вишивкою та тайським шовком.

Гості обирають одну з трьох категорій кают, у тому числі Pullman, State і Presidential, усі з яких містять окрему ванну кімнату, Wi-Fi та кондиціонер. Наприклад, кабіни Pullman включають диван, який перетворюється на двоярусне ліжко, невеликий столик і ванну розміром з півлітра.

Президентський люкс на Східному експресі пропонує шампанське протягом усієї подорожі / Фото Belmond

Президентські каюти, однак, включають два односпальні ліжка, більшу вітальню та ванну кімнату, вітальні подарунки, включаючи ікру, кошик з фруктами та квіти, а також розливне шампанське протягом усієї подорожі.

Тарифи включають щоденний континентальний сніданок, який подають у каюти гостей, щоденний обід із трьох страв, післяобідній чай і вечірню вечерю з чотирьох страв, а також усі домашні вина, міцні напої та місцеве пиво. Вночі є безплатні програми, включаючи традиційні розповіді й артисти, які грають малайзійську музику.

Ціни на обидва маршрути починаються від 3 410 доларів США за особу, їх можна забронювати на belmond.com.