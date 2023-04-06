Потягом до Варшави: вперше за 20 років Україна відновлює залізничний пункт пропуску Рава-Руська

В українському Міністерстві інфраструктури працюють над тим, аби відкрити ще одне залізничне сполучення з Варшавою. Про це повідомив віцепремʼєр з відновлення України Олександр Кубраков.

Йдеться про пасажирський залізничний пункт пропуску у Раві-Руській. Востаннє потяги міжнародного сполучення зупинялися там на початку 2000-х років.

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Потягом до Варшави через Раву-Руську

Українські та польські залізничники спільно проводять випробувальну поїздку маршрутом Люблін – Рава-Руська. Так, на цьому напрямку уже почав курсувати перший тестовий потяг. Регулярні рейси планують запустити впродовж кількох місяців.

Таким чином Рава-Руська у Львівській області стане зручним пунктом пересадки між поїздами на євроколії та поїздами Укрзалізниці на українській колії.

Між Варшавою та Равою-Руською почне курсувати потяг / Фото фейсбук Міністерства інфраструктури України

За словами Олександра Кубракова, запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українських пасажирів на польському напрямку, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску.

Працюємо над тим, щоб наші країни стали ще ближчими одна до одної,

– додав віцепремʼєр з відновлення України.

Залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років. Укрзалізниця відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 кілометра та відреставрувала вокзал на станції Рава-Руська. Після тестової поїздки польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей, після чого буде оголошено дату старту регулярного сполучення.