Речь идет о пассажирском железнодорожном пункте пропуска в Раве-Русской. В последний раз поезда международного сообщения останавливались там в начале 2000-х годов.

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Поездом в Варшаву через Раву-Русскую

Украинские и польские железнодорожники совместно проводят испытательную поездку по маршруту Люблин – Рава-Русская. Так, на этом направлении уже начал курсировать первый тестовый поезд. Регулярные рейсы планируют запустить в течение нескольких месяцев.

Таким образом, Рава-Русская во Львовской области станет удобным пунктом пересадки между поездами на европути и поездами Укрзализныци на украинском пути.

Между Варшавой и Равой-Русской начнет курсировать поезд / Фото фейсбук Министерства инфраструктуры Украины

По словам Александра Кубракова, запуск сообщения между Варшавой, Люблином, Равой-Русской и Львовом позволит удовлетворить огромный спрос украинских пассажиров на польском направлении, а также разгрузить автомобильные пункты пропуска.

Работаем над тем, чтобы наши страны стали еще ближе друг к другу,

– добавил вице-премьер по восстановлению Украины.

Железнодорожный пункт пропуска в Раве-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет. Укрзализныця восстановила участок европути протяженностью 8,4 километра и отреставрировала вокзал на станции Рава-Русская. После тестовой поездки польской стороне понадобится несколько месяцев для развертывания полноценного таможенно-пограничного контроля и завершения формальностей, после чего будет объявлена дата старта регулярного сообщения.