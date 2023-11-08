Через великий потік людей місць у притулках вже не вистачає. При цьому прибувають люди не лише з України.
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У Нідерланди прибуває чимало українців
Кількість українських біженців, які прибувають до Нідерландів, продовжує зростати. Але спостерігається помітне збільшення кількості українців, які прибувають не лише з України, а й з різних європейських країн, зокрема, із Польщі.
З 26 серпня до 27 жовтня до центрального пункту реєстрації українців Jaarbeurs прибули 2 345 осіб:
- найбільше приїхали безпосередньо з України – 1 606 людей;
- Польщі – 353 біженці;
- 316 українців приїхали з інших країн.
Через чималий потік біженців дефіцит житла став актуальною проблемою. Останні дані показують, що притулки, призначені для екстреного розміщення, наразі працюють із заповненістю 99,3%. Примітно, що наразі в Нідерландах проживає приблизно 102 000 українців, 83 000 з яких мешкають у муніципальних притулках.
Пошук роботи – одна із причин приїзду
Українці спершу їхали до Нідерландів у пошуках безпеки, а тепер дедалі частіше з наміром працювати. У країні спостерігається сплеск прибуття українських чоловіків віком від 18 років. Багато з цих осіб проживали в Європі протягом тривалого періоду часу.
Директор з питань безпеки Утрехтського регіону Яап Донкер заявив, що країна "турбується, чи залишиться місце для уразливих категорій осіб. Оскільки приплив йде настільки швидко, що не справляються у національному масштабі".
Спочатку ми бачили багато жінок з дітьми. Останнім часом з'явилися і чоловіки. Звичайно, наші серця звернені до найбільш уразливих верств населення,
– зауважив він.
Значна кількість осіб чоловічої статі після прибуття одразу запитує ідентифікаційний номер, оскільки це є необхідною умовою для працевлаштування. Близько третини людей, які реєструються для пошуку роботи, раніше жили в іншій країні тривалий час.
У Нідерланди прибуває у пошуках роботи чимало українців, зокрема чоловіків / Фото UnSplash
Де найбільше працевлаштованих українців?
За оцінками Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), найбільше працевлаштованих біженців працездатного віку в:
- Польщі – 65%.
- Великій Британії – 61%,
- Швеції – 56%.
- Литві – 53%.
- Чехії – 51%.
- Данії, Нідерландах та Естонії – 46%.
- Франції – 33%.
Водночас у Швейцарії та Італії зафіксовано найнижчий рівень зайнятості серед працездатних біженців, лише 19%.
Водночас, попри освіту вище середнього, українські біженці в основному обмежені можливостями низькокваліфікованої роботи.