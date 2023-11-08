Через великий потік людей місць у притулках вже не вистачає. При цьому прибувають люди не лише з України.

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У Нідерланди прибуває чимало українців

Кількість українських біженців, які прибувають до Нідерландів, продовжує зростати. Але спостерігається помітне збільшення кількості українців, які прибувають не лише з України, а й з різних європейських країн, зокрема, із Польщі.

З 26 серпня до 27 жовтня до центрального пункту реєстрації українців Jaarbeurs прибули 2 345 осіб:

найбільше приїхали безпосередньо з України – 1 606 людей;

Польщі – 353 біженці;

316 українців приїхали з інших країн.

Через чималий потік біженців дефіцит житла став актуальною проблемою. Останні дані показують, що притулки, призначені для екстреного розміщення, наразі працюють із заповненістю 99,3%. Примітно, що наразі в Нідерландах проживає приблизно 102 000 українців, 83 000 з яких мешкають у муніципальних притулках.

Пошук роботи – одна із причин приїзду

Українці спершу їхали до Нідерландів у пошуках безпеки, а тепер дедалі частіше з наміром працювати. У країні спостерігається сплеск прибуття українських чоловіків віком від 18 років. Багато з цих осіб проживали в Європі протягом тривалого періоду часу.

Директор з питань безпеки Утрехтського регіону Яап Донкер заявив, що країна "турбується, чи залишиться місце для уразливих категорій осіб. Оскільки приплив йде настільки швидко, що не справляються у національному масштабі".

Спочатку ми бачили багато жінок з дітьми. Останнім часом з'явилися і чоловіки. Звичайно, наші серця звернені до найбільш уразливих верств населення,

– зауважив він.

Значна кількість осіб чоловічої статі після прибуття одразу запитує ідентифікаційний номер, оскільки це є необхідною умовою для працевлаштування. Близько третини людей, які реєструються для пошуку роботи, раніше жили в іншій країні тривалий час.

У Нідерланди прибуває у пошуках роботи чимало українців, зокрема чоловіків / Фото UnSplash

Де найбільше працевлаштованих українців?

За оцінками Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), найбільше працевлаштованих біженців працездатного віку в:

Польщі – 65%.

Великій Британії – 61%,

Швеції – 56%.

Литві – 53%.

Чехії – 51%.

Данії, Нідерландах та Естонії – 46%.

Франції – 33%.

Водночас у Швейцарії та Італії зафіксовано найнижчий рівень зайнятості серед працездатних біженців, лише 19%.

Водночас, попри освіту вище середнього, українські біженці в основному обмежені можливостями низькокваліфікованої роботи.