Популярне французьке місто зробить проїзд у громадському транспорті безкоштовним

Монпельє стане найбільшим французьким містом, яке запровадить безкоштовний громадський транспорт. Ця програма має запрацювати перед Різдвом — 21 грудня.

Вже в наступному місяці жителі Монпельє зможуть користуватися безплатним проїздом у міських автобусах та трамваях. Схема має скоротити викиди, зменшити забруднення та зробити транспорт доступнішим для жителів міста.

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Із грудня в Монпельє не потрібно платити за проїзд

У Монпельє уже кілька років експериментують із безкоштовним транспортом на вихідні. За проїзд тут не потрібно платити у суботу та неділю ще з вересня 2020 року. А у 2021 році цю опцію розширили і на будні дні для осіб до 18 і старше 65 років.

Розширення схеми безкоштовного проїзду — це частина екологічного проєкту міста на 150 мільйонів євро. У Монпельє пропагують мобільність із нульовим викидом вуглецю, яка також включає інвестиції в велосипедні доріжки та створення екологічних зон.

Безкоштовний проїзд у Франції наразі також запроваджено у місті Дюнкерк. Безплатні автобусні маршрути тут з'явилися у 2018 році. Після цього кількість пасажирів громадського транспорту зросла в середньому на 85%. Всього у Франції 39 територій мають схожі схеми, включаючи передмістя Марселя Обань, місто-порт Кале та західну комуну Ньор.

Але Монпельє стане саме найбільшим містом Франції із безкоштовним громадським транспортом.

У Парижі зросте ціна на проїзд під час Олімпіади

Але таку концепцію не так легко відтворити у столиці Франції Парижі. Він набагато більше залежить від доходів з продажу квитків на транспорт.

А на час Олімпіади у Парижі навіть здорожчає проїзд у метро. За попередню інформацію, йог вартість зросте вдвічі — з 2,10 євро до 4 євро. Так міська влада французької столиці планує компенсувати додаткові витрати на інфраструктуру та транспорт на час Олімпійських ігор.

Де ще в Європі є безкоштовний транспорт

Тут особливо можна виділити дві європейські країни — Естонію та Люксембург. Столиця Естонії Таллінн запровадила безкоштовний громадський транспорт у 2013 році. А у 2020 Люксембург став першою країною у світі, яка скасувала плату за проїзд у всьому міському транспорті.

Понад 50 невеликих європейських міст запровадили безкоштовний проїзд, мотивуючи це соціальною рівністю та кліматичними амбіціями.