Уже в следующем месяце жители Монпелье смогут воспользоваться бесплатным проездом в городских автобусах и трамваях. Схема должна сократить выбросы, уменьшить загрязнение и сделать транспорт более доступным для жителей города.

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С декабря в Монпелье не нужно платить за проезд

В Монпелье уже несколько лет экспериментируют с бесплатным транспортом по выходным. За проезд здесь не нужно платить в субботу и воскресенье с сентября 2020 года. А в 2021 году эту опцию расширили и на будние дни для лиц до 18 и старше 65 лет.

Расширение схемы бесплатного проезда – это часть экологического проекта города на 150 миллионов евро. В Монпелье пропагандируют мобильность с нулевым выбросом углерода, которая также включает в себя инвестиции в велосипедные дорожки и создание экологических зон.

Бесплатный проезд во Франции также введен в городе Дюнкерк. Первые такие автобусные маршруты появились здесь в 2018 году. После этого количество пассажиров общественного транспорта выросло в среднем на 85%. Всего во Франции 39 территорий имеют похожие схемы, включая пригород Марселя Обань, город-порт Кале и западную коммуну Ньор.

Но Монпелье станет самым крупным городом Франции с бесплатным общественным транспортом.

В Париже вырастет цена на проезд во время Олимпиады

Но такую концепцию не так легко воплотить в столице Франции Париже. Он гораздо больше зависит от доходов от продажи билетов на транспорт.

А на время Олимпиады в Париже даже подорожает проезд в метро. По предварительной информации, его стоимость вырастет вдвое — с 2,10 евро до 4 евро. Так городские власти французской столицы планируют компенсировать дополнительные расходы на инфраструктуру и транспорт на время Олимпийских игр.

Где еще в Европе есть бесплатный транспорт

Здесь особенно можно выделить две европейские страны – Эстонию и Люксембург. Столица Эстонии Таллин ввела бесплатный общественный транспорт в 2013 году. А в 2020 году Люксембург стал первой страной в мире, которая отменила плату за проезд во всем городском транспорте.

Более 50 небольших европейских городов ввели бесплатный проезд, мотивируя это социальным равенством и климатическими амбициями.