Мільярди злотих на рахунках: 7 найбагатших жителів Польщі

Найзаможнішими жителями Польщі є не політичні та культурні діячі, а засновники й акціонери великих компаній. Їхні статки оцінюють у мільярди злотих. Хто ці люди і як вони заробляють на розкішне життя – у матеріалі.

Список найбагатших людей світу нещодавно оновив журнал Forbes. До переліку зарахували сімох громадян Польщі. Всі вони мають більше, ніж 40 років.

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7 найбагатших поляків

Michał Sołowow

58 років, промисловець та інвестор. Його статки оцінюють у 4 мільярди доларів (близько 110,8 мільярда гривень). Він посідає 727 місце серед багатіїв світу згідно з Forbes.

Michał Sołowow / Фото фейсбук Michał Sołowow

Jerzy Starak

73 роки, акціонер компанії Polpharma, інвестор Zakłady Tłuszczowe Kruszwica. Його доходи оцінюють у 3,6 мільярда доларів (приблизно 99,72 мільярда гривень). Місце у списку Forbes у 2021 році – 831.



Jerzy Starak / Фото фейсбук Jerzy Starak

Tomasz Biernacki

47 років, засновник мережі магазинів Dino. Статки цього чоловіка перевищують 3,2 мільярда доларів (близько 88,64 мільярда гривень). Він посідає 956 щаблину у загальному переліку найзаможніших людей світу.



Tomasz Biernacki / Фото Dino

Zygmunt Solorz

64 роки, власник мобільної мережі Plus. Володіє багатством на суму 3,2 мільярда доларів (близько 88,64 мільярда гривень). Його місце у списку – теж 956.



Zygmunt Solorz / Фото фейсбук Zygmunt Solorz

Dominika Kulczyk

43 роки, акціонер Polenergia. Розмір статків – 2,1 мільярда доларів (58,17 мільярда гривень). Місце в цьогорічному переліку Forbes – 1517.

Dominika Kulczyk / Фото фейсбук Dominika Kulczyk

Rafał Brzoska

44 роки, засновник InPost. Статки складають 1,3 мільярда доларів (36,01 мільярда гривень). Його місце має номер 2263.



Rafał Brzoska / Фото фейсбук Rafał Brzoska

Zbigniew Juroszek

59 років. Займається нерухомістю та гуртовою торгівлею тканинами. Теж встиг заробити 1,3 мільярда доларів (36,01 мільярда гривень) до 2021 року. Відповідно, він розділяє з попередньо зазначеним бізнесменом 2263 сходинку у престижному рейтингу.



Zbigniew Juroszek / Фото PTWP