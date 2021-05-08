Список самых богатых людей мира недавно обновил журнал Forbes. В перечень зачислили семерых граждан Польши. Все они имеют более 40 лет.
Интересно Как выразить удивление на польском языке: интересные примеры 7 самых богатых поляков Michał Sołowow 58 лет, промышленник и инвестор. Его состояние оценивается в 4 миллиарда долларов (около 110,8 миллиарда гривен). Он занимает 727 место среди богачей мира согласно Forbes. Michał Sołowow / Фото фейсбук Michał Sołowow Jerzy Starak – 73 года, акционер компании Polpharma, инвестор Zakłady Tłuszczowe Kruszwica. Его доходы оцениваются в 3,6 миллиарда долларов (примерно 99,72 миллиарда гривен). Место в списке Forbes в 2021 году 831. Jerzy Starak / Фото фейсбук Jerzy Starak Tomasz Biernacki 47 лет, основатель сети магазинов Dino. Состояние этого человека превышают 3,2 миллиарда долларов (около 88,64 миллиарда гривен). Он занимает 956 перекладину в общем перечне самых богатых людей мира. Tomasz Biernacki / Фото Dino Zygmunt Solorz – 64 года, владелец мобильной сети Plus. Обладает богатством на сумму 3,2 миллиарда долларов (около 88,64 миллиарда гривен). Его место в списке тоже 956. Zygmunt Solorz / Фото фейсбук Zygmunt Solorz Dominika Kulczyk – 43 года, акционер Polenergia. Размер состояния – 2,1 миллиарда долларов (58,17 миллиарда гривен). Место в нынешнем перечне Forbes 1517. Dominika Kulczyk / Фото фейсбук Dominika Kulczyk Rafał Brzoska – 44 года, основатель InPost. Состояние составляют 1,3 миллиарда долларов (36,01 миллиарда гривен). Его место под номером 2263. Rafał Brzoska / Фото фейсбук Rafał Brzoska Zbigniew Juroszek 59 лет. Занимается недвижимостью и оптовой торговлей тканями. Тоже успел заработать 1,3 миллиарда долларов (36,01 миллиарда гривен) до 2021 года. Соответственно, он разделяет с предварительно указанным бизнесменом 2263 место в престижном рейтинге. Zbigniew Juroszek / Фото PTWP