Список самых богатых людей мира недавно обновил журнал Forbes. В перечень зачислили семерых граждан Польши. Все они имеют более 40 лет.

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7 самых богатых поляков

  1. Michał Sołowow


Michał Sołowow / Фото фейсбук Michał Sołowow

  1. Jerzy Starak


Jerzy Starak / Фото фейсбук Jerzy Starak

  1. Tomasz Biernacki


Tomasz Biernacki / Фото Dino

  1. Zygmunt Solorz


Zygmunt Solorz / Фото фейсбук Zygmunt Solorz

  1. Dominika Kulczyk


Dominika Kulczyk / Фото фейсбук Dominika Kulczyk

  1. Rafał Brzoska


Rafał Brzoska / Фото фейсбук Rafał Brzoska

  1. Zbigniew Juroszek 


Zbigniew Juroszek / Фото PTWP