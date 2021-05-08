Список найбагатших людей світу нещодавно оновив журнал Forbes. До переліку зарахували сімох громадян Польщі. Всі вони мають більше, ніж 40 років. 

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7 найбагатших поляків

  1. Michał Sołowow

Michał Sołowow / Фото фейсбук Michał Sołowow

  1. Jerzy Starak


Jerzy Starak / Фото фейсбук Jerzy Starak

  1. Tomasz Biernacki


Tomasz Biernacki / Фото Dino

  1. Zygmunt Solorz


Zygmunt Solorz / Фото фейсбук Zygmunt Solorz

  1. Dominika Kulczyk

Dominika Kulczyk / Фото фейсбук Dominika Kulczyk

  1. Rafał Brzoska


Rafał Brzoska / Фото фейсбук Rafał Brzoska

  1. Zbigniew Juroszek


Zbigniew Juroszek / Фото PTWP