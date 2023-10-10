Не ресторанами єдиними: Michelin випустить новий незалежний гід по готелях

Michelin, відомий світовий авторитет у сфері кулінарної експертизи, нещодавно оголосив про свої плани розширити список престижних довідників. Виходячи за межі закладів вишуканої кухні, бренд тепер надаватиме свої нагороди найкращим готелям у всьому світі.

Michelin обиратиме найкращі готелі

Команди Michelin Guide вибрали понад 5 000 готелів і місць розміщення по всьому світу. Щоб підкреслити заклади, путівник даруватиме ключ "MICHELIN", спеціальну відзнаку, яка буде впроваджена з 2024 року.

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Після 4 років роботи команди Michelin Guide переосмислили вибір готелів. Подібно до ресторанів, путівник має на меті незалежно рекомендувати заклади, які є справжніми напрямками.

У відповідь на гіперстандартизацію розміщення (дизайн, внутрішнє оздоблення, увага до деталей у номері тощо) вони хочуть пробудити емоції клієнтів, скеровуючи їх до закладів, які вирізняються в усіх сферах — архітектурному виборі, мистецтві майстерність і деталі для виконання роботи та утвердження власної особистості.

Оцінюють 5 критеріїв:

Саме місце призначення: готель робить внесок у місцеві враження; Досконалість в архітектурі та дизайні інтер'єру; Якість і регулярність обслуговування, комфорт і обслуговування; Неординарність, що відображає індивідуальність закладу, його унікальний характер; Узгодженість між якістю досвіду та сплаченою ціною.

Michelin випустить новий незалежний гід по готелях/ Фото UnSplash

Закладам, які будуть відповідати цим критеріям, видаватимуть "ключі", за прикладом "зірок Michelin".

Ключ Michelin – це чіткий та надійний знак для мандрівників. Він відзначатиме найкращі готелі по всьому світу. Це також визнання командної роботи відданих своїй справі ентузіастів та професіоналів у сфері гостинності,

– пояснює Гвендал Пулленек, міжнародний директор гіда Michelin.

Щороку ключ "MICHELIN" відзначатиме виняткові заклади, очолювані командами з унікальними знаннями. Ключ буде надано після одного або кількох відвідувань, проведених анонімно командами відбору путівника.

Перше видання найкращих готелів планують випустити 2024-го. До нього увійдуть 5 000 місць з усього світу.