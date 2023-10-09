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Однак це рішення в кінцевому підсумку обернулося проти нього ж самого, оскільки популярна платформа розміщення Airbnb не змогла втрутитися чи стати посередником у цьому конфлікті.

За словами власника будинку, жінка оселилася у приміщенні у вересні 2021 року. Помешкання було орендовано на шість місяців за ціною 105 доларів за ніч, що разом із комісіями склало 20 793 доларів за 187 ночей. Перебування жінки в Airbnb закінчувалося 19 березня.

Жінка вирішила проігнорувати останній термін виселення, вирішивши залишитися у помешканні, попри закінчення вказаної дати. У листі електронною поштою вона пояснила своє рішення, посилаючись на відсутність у неї плану переїзду та фінансових ресурсів як на основні причини її неможливості звільнити приміщення до 12 квітня.

Я не можу виїхати 12 квітня, оскільки не маю плану переїзду та фінансування,

– написала вона.

З того часу вона жодного разу не оплачувала орендну плату те мешкає у квартирі вже понад 540 днів.

Власник спочатку мав намір надіслати кілька повідомлень про виселення. Однак, згодом вони були відкликані через невідповідність квартири міським нормам безпеки будівництва.

Слід зазначити, що протягом цього періоду мешканка категорично відмовлялася впустити господаря всередину помешкання, щоб його можна було оновити відповідно до будівельних норм міста.

Зверніть увагу: на початку цього року Airbnb змінив ситуацію, запровадивши 53 нові функції на основі відгуків користувачів, включаючи прозорість комісії та нижчу плату за щомісячне проживання. Тепер, приблизно через 4 місяці, платформа повертається з додатковими оновленнями.