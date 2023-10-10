Michelin будет выбирать лучшие отели

Команды Michelin Guide выбрали более 5000 отелей и мест размещения по всему миру. Чтобы подчеркнуть заведения, путеводитель будет дарить ключ "MICHELIN", специальное отличие, которое будет внедрено с 2024 года.

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После 4 лет работы команды Michelin Guide переосмыслили выбор отелей. Подобно ресторанам, путеводитель имеет целью независимо рекомендовать заведения, которые являются настоящими направлениями.

В ответ на гиперстандартизацию размещения (дизайн, внутренняя отделка, внимание к деталям в номере и т.п.) они хотят пробудить эмоции клиентов, направляя их в заведения, которые отличаются во всех сферах - архитектурном выборе, искусстве мастерство и детали для выполнения работы и утверждения собственной личности.

Оценивают 5 критериев:

Само место назначения: отель вносит вклад в местные впечатления; Совершенство в архитектуре и дизайне интерьера; Качество и регулярность обслуживания; комфорт и обслуживание; неординарность, отражающая индивидуальность заведения, его уникальный характер; Согласованность между качеством опыта и уплаченной ценой.

Michelin выпустит новый независимый гид по гостиницам/ Фото UnSplash

Заведениям, которые будут соответствовать этим критериям, будут выдавать ключи, по примеру звезд Michelin.

Ключ Michelin – это четкий и надежный знак для путешественников. Он будет отмечать самые лучшие отели по всему миру. Это также признание командной работы отданных своему делу энтузиастов и профессионалов в сфере гостеприимства,

– объясняет Гвендал Пулленек, международный директор гида Michelin.

Каждый год ключ "MICHELIN" будет отмечать исключительные заведения, возглавляемые командами с уникальными знаниями. Ключ будет предоставлен после одного или нескольких посещений, проведенных анонимно командами отбора путеводителя.

Первое издание лучших отелей планируют выпустить в 2024 году. В него войдут 5000 мест со всего мира.

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