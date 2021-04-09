Карантин повлияв на экономическую ситуацию во всех странах мира. Люди стали покупать гораздо меньше продуктов. Некоторые крупные торговые сети прибегают к введению различных акций, чтобы привлечь больше новых клиентов и сохранить постоянных покупателей. Так одна из крупнейших сетей супермаркетов в Польше POLOmarket ввела систему отсрочки оплаты за покупки.

Услуга уже доступна для пользования. Ее могут испытать покупатели, которые установят мобильное приложение от POLOmarket.

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Как действует система отсрочки

Покупатели должн ы скача ть мобильное приложение POLOmarket заранее. Зайдя в него, нужно выбрать опцию "покупай сейчас – плати потом" и выполнить условия, которые высветятся на экране смартфона. Тогда система дает разрешение отсрочить оплату за товары на 45 дней без комиссии.

Сеть POLOmarket ввела систему отсрочки оплаты за товары / Фото retailnet.pl

Онлайн покупки

Это не первая попытка введения инноваций для удобных покупок от POLOmarket. Год тому сеть первой реализовала возможность дистанционных покупок через мобильное приложение в национальном масштабе.

Сейчас система отсрочки платежей также доступна и при покупках онлайн . Пользователю нужно нажать PayU и выбрать опцию поздней оплаты при совершении заказа продуктов онлайн .