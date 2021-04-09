Покупай сейчас, плати – потом: сеть супермаркетов Польши позволила отсрочить платежи
Карантин повлияв на экономическую ситуацию во всех странах мира. Люди стали покупать гораздо меньше продуктов. Некоторые крупные торговые сети прибегают к введению различных акций, чтобы привлечь больше новых клиентов и сохранить постоянных покупателей. Так одна из крупнейших сетей супермаркетов в Польше POLOmarket ввела систему отсрочки оплаты за покупки.
Источник:inPoland
Услуга уже доступна для пользования. Ее могут испытать покупатели, которые установят мобильное приложение от POLOmarket.
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Как действует система отсрочки
Покупатели должны скачать мобильное приложение POLOmarket заранее. Зайдя в него, нужно выбрать опцию "покупай сейчас – плати потом" и выполнить условия, которые высветятся на экране смартфона. Тогда система дает разрешение отсрочить оплату за товары на 45 дней без комиссии.
Сеть POLOmarket ввела систему отсрочки оплаты за товары / Фото retailnet.pl
Онлайн покупки
Это не первая попытка введения инноваций для удобных покупок от POLOmarket. Год тому сеть первой реализовала возможность дистанционных покупок через мобильное приложение в национальном масштабе.
Сейчас система отсрочки платежей также доступна и при покупках онлайн. Пользователю нужно нажать PayU и выбрать опцию поздней оплаты при совершении заказа продуктов онлайн.
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