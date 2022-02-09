Найближчим часом Lidl потребуватиме нових співробітників у своїх магазинах, складах і у центральному офісі. На підвищення зарплатного фонду мережа виділить 125 мільйонів злотих.

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Скільки зароблятимуть працівники польського Lidl

Компанія повідомила, що підвищення зарплат розпочнеться з березня 2022 року. Раніше рішення про зростання виплат співробітникам прийняли й інші мережі супермаркетів Польщі, зокрема Biedronka і Kaufland.

З березня працівники магазинів Lidl отримуватимуть від 3 750 до 4 600 злотих брутто на початку роботи. Наразі цей діапазон становить від 3 550 до 4 350 злотих брутто.

Після 1 року роботи працедавець гарантує підвищення заробітної плати до 3 850 – 4 800 злотих брутто, а після двох років стажу – до 4 100 – 5 050 злотих брутто,

– пояснюють у Lidl.

Працівників складів, своєю чергою, очікує зарплата від 4 350 до 4 750 злотих брутто на початку роботи. Наразі початківці отримують зарплату від 3 750 до 4 500 злотих брутто.

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Після року роботи заробіток для працівників складів зросте до рівня 4 550 – 5 000 злотих. Після двох років стажу сума становитиме від 4 800 до 5 250 злотих, а після трьох – 5 100 – 5 500 злотих брутто.

Додамо, що працівники Lidl на керівних посадах зможуть розраховувати на винагороду від 4 850 до 5 550 злотих брутто на початку роботи і до 7 500 злотих після двох років стажу.