Привітання Сутрика з'явилося на його ютуб-каналі. І, хоча привітання мер Вроцлава вимовляв з акцентом, воно не залишило нікого байдужим.

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Очільник Вроцлава побажав українцям, аби у їхніх серцях завжди панували радість і надія.

Будьмо спільнотою і дбаймо про себе. Нехай це Різдво нагадає нам про те, що хороше, і дозволить увійти у 2022 рік з оптимізмом,

– наголосив Сутрик.

Він також побажав українцям чудової атмосфери під час Святої вечері.

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У коментарях під відеопривітанням українці дякували меру Вроцлава. Вони залишали коментарі як українською, так і польською мовою. Зауважимо, що Сутрик торік також вітав українців з Різдвом. Тоді його привітання було не менш зворушливим.

Як відреагували користувачі соцмереж:

"Дякуємо. Для нас це дуже приємно.Здоров'я вам і всій родині".

"Дякую щиро! Надзвичайно приємно, що за кордоном є мери, які цінують працю і вклад в економіку наших земляків. Добра, миру і radośnych Swiąt Boźego Narodzenia!".

"Подяка за привітання і за те що звернулися українською. Для нас це приємно і дуже важливо".

Зверніть увагу! Привітання рідною для українців мовою від польських високопосадовців останні роки вже стало доброю традицією.

Цікаво, що у 2022 році виповнюється 100 років, відколи легендарний "Щедрик" вперше зазвучав у США. З цієї нагоди у Нью-Йорку та Вашингтоні мають намір провести урочисті заходи.