Поздравление Сутрика появилось на его ютуб-канале. И, хотя приветствие мэр Вроцлава произносил с акцентом, оно не оставило никого равнодушным.

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Глава Вроцлава пожелал украинцам, чтобы в их сердцах всегда царили радость и надежда.

Будем сообществом и давайте заботиться о себе. Пусть это Рождество напомнит нам о том, что хорошее, и позволит войти в 2022 год с оптимизмом,

– подчеркнул Сутрик.

Он также пожелал украинцам великолепной атмосферы во время Святого ужина.

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В комментариях под видео поздравлением украинцы благодарили мэра Вроцлава. Они оставляли комментарии как на украинском, так и на польском языке. Заметим, что Сутрик в прошлом году также поздравлял украинцев с Рождеством. Тогда его поздравление было не менее трогательным.

Как отреагировали пользователи соцсетей:

"Спасибо. Для нас это очень приятно. Здоровье вам и всей семье".

"Спасибо искренне! Чрезвычайно приятно, что за рубежом есть мэры, которые ценят труд и вклад в экономику наших земляков. Добрая, мира и radośnych Swiąt Boźego Narodzenia!".

"Благодарность за приветствие и за то, что обратились на украинский. Для нас это приятно и очень важно".

Обратите внимание! Поздравление на родном для украинцев языке от польских чиновников в последние годы уже стало доброй традицией.

Интересно, что в 2022 году исполняется 100 лет, как легендарный "Щедрик" впервые зазвучал в США. В Нью-Йорке и Вашингтоне намерены провести торжественные мероприятия.