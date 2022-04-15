Мер Варшави показав, як виглядає російська багатоповерхівка, де поселять біженців з України
Джерело:Gazeta.pl
Влада Варшави вилучила 10-поверховий житловий комплекс №100. Дивіться, як виглядає будівля зсередини, якою раніше розпоряджалося посольство Росії.
Фотозвіт стану радянської багатоповерхівки опублікував мер Варшави Рафал Тшасковський на своїй сторінці у фейсбуці. Очільник столиці Польщі пообіцяв, що місто облаштує в цьому будинку квартири для біженців з України. А також стало відомо, що рішення про передачу будівлі владі Варшави безпосередньо пов'язане з агресією Росії проти України.
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Кожне приміщення знесене і розібране. Здається, що тільки несучі стіни придатні. Навіть кабелі ліфтів перерізали,
– написав Тшасковський у своєму дописі.
Житловий комплекс №100 у Варшаві / Фото з фейсбуку Рафала Тшасковського
Що відомо про житловий комплекс №100
Будівля, яку збудували у 70-ті роки минулого століття для дипломатів та співробітників торгових представництв із Радянського Союзу, розташована у Варшаві на вулиці Яна III Собеського.
У комплексі понад 100 квартир, однак після розпаду СРСР приміщення спустіли, і з 90-х там ніхто не живе.
Тепер же мерія хоче поселити у житловому комплексі українських біженців. Але, зрозуміло, спочатку потрібно вивчити технічний стан будинку та створити необхідні умови.
Як виглядає багатоповерхівка зсередини
Фото: фейсбук Рафала Тшасковського
Фото: фейсбук Рафала Тшасковського
Фото: фейсбук Рафала Тшасковського