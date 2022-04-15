Фотоотчет советской многоэтажки опубликовал мэр Варшавы Рафал Тшасковский на своей странице в фейсбуке. Глава столицы Польши пообещал, что город обустроит в этом доме квартиры для беженцев из Украины. А также стало известно, что решение о передаче здания властям Варшавы напрямую связано с агрессией России против Украины.

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Каждое помещение снесено и разобрано. Кажется, что только несущие стены пригодны. Даже кабели лифтов перерезали,

– написал Тшасковский в своем сообщении.



Жилой комплекс №100 в Варшаве / Фото из фейсбука Рафала Тшасковского

Что известно о жилом комплексе №100

Здание, построенное в 70-е годы для дипломатов и сотрудников торговых представительств из Советского Союза, расположено в Варшаве на улице Яна III Собеского.

В комплексе более 100 квартир, однако после распада СССР помещения опустели, и с 90-х там никто не живет.

Теперь мэрия хочет поселить в жилом комплексе украинских беженцев. Но, разумеется, сначала нужно изучить техническое состояние дома и создать необходимые условия.

Как выглядит многоэтажка изнутри



Фото: фейсбук Рафала Тшасковского



Фото: фейсбук Рафала Тшасковского