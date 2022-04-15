Фотозвіт стану радянської багатоповерхівки опублікував мер Варшави Рафал Тшасковський на своїй сторінці у фейсбуці. Очільник столиці Польщі пообіцяв, що місто облаштує в цьому будинку квартири для біженців з України. А також стало відомо, що рішення про передачу будівлі владі Варшави безпосередньо пов'язане з агресією Росії проти України.

І ще Скільки коштів з-за кордону надійшло в Україну за останні 45 днів: цікава статистика

Кожне приміщення знесене і розібране. Здається, що тільки несучі стіни придатні. Навіть кабелі ліфтів перерізали,

– написав Тшасковський у своєму дописі.



Житловий комплекс №100 у Варшаві / Фото з фейсбуку Рафала Тшасковського

Що відомо про житловий комплекс №100

Будівля, яку збудували у 70-ті роки минулого століття для дипломатів та співробітників торгових представництв із Радянського Союзу, розташована у Варшаві на вулиці Яна III Собеського.

У комплексі понад 100 квартир, однак після розпаду СРСР приміщення спустіли, і з 90-х там ніхто не живе.

Тепер же мерія хоче поселити у житловому комплексі українських біженців. Але, зрозуміло, спочатку потрібно вивчити технічний стан будинку та створити необхідні умови.

Як виглядає багатоповерхівка зсередини



Фото: фейсбук Рафала Тшасковського



Фото: фейсбук Рафала Тшасковського



Фото: фейсбук Рафала Тшасковського