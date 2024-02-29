Із якими проблемами стикаються українські біженці у Швеції – читайте далі у матеріалі!

До слова Сотні тисяч євро: одна з країн ЄС виділила колосальну суму на підтримку біженців

Персональний номер у Швеції

Громадяни Швеції та люди з дозволом на проживання від 13 місяців отримують персональний номер – це десятизначний ідентифікаційний код. Українським біженцям надають координаційний номер, який дає доступ до обмеженого переліку послуг.

Через відсутність персонального номера українські біженці не можуть:

відкрити банківський рахунок, якщо не працюють чи не навчаються у Швеції;

є обмеження у послугах державних установ, доступ до лікаря онлайн.

Українці з координаційним номером не мають права стояти у черзі на житло від комуни. Тому орендувати житло доводиться через посередника. Без персонального номера не можна зареєструватися навіть на дисконтні картки у магазинах.

Студенти із тимчасовим захистом без персонального номера не можуть отримати фінансову допомогу від Центрального стипендіального комітету.

Що не так із цим номером?

У Швеції посвідку на проживання видають лише на 12 місяців, її необхідно щороку поновлювати. Такий термін автоматично не дає право отримати персональний номер.

Також у Швеції українські біженці не можуть перейти зі статусу тимчасового захисту на статус шукача притулку, тобто змінити вид посвідки на проживання. Хоча така можливість передбачена директивою про тимчасовий захист у ЄС.

Розмір виплат біженцям не змінювали 30 років

Ще однією проблемою українських біженців у Швеції є низькі соціальні виплати, які передбачені і для шукачів притулку. Розмір цієї допомоги не змінювали з 1994 року.

З якими проблемами стикаються українські біженці у Швеції / Фото Unsplash

Біженці із інших країн отримують добові виплати, поки чекають на відповідь від міграційної служби. Це триває у середньому 10 місяців. Українці отримують такі виплати вже 2 роки. Тому українцям доводиться шукати благодійні організації, церкви, де вони можуть отримати додаткову їжу чи необхідні речі.

Реакція уряду на проблеми українських біженців

Міністр міграції Швеції Марія Мальмер Стененгард кілька тижнів тому подала законопроект про збільшення виплат українським біженцям та надання їм персонального номера. Сума допомоги може зрости з 71 крони (6,3 євро) на день до 308 крон (27,5 євро).

Уряд надішле законопроєкт на консультації упродовж кількох тижнів. Після цього проект закону має бути розглянутий у шведському парламенті. Планується, що законодавчі зміни набудуть чинності якнайшвидше до кінця року,

– сказала урядовиця.

За даними УВКБ ООН, тимчасовим захистом у Швеції користуються понад 42 000 українських біженців.