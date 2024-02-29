С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Швеции – читайте далее в материале!

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Персональный номер в Швеции

Граждане Швеции и люди с видом на жительство от 13 месяцев получают персональный номер – это десятизначный идентификационный код. Украинским беженцам предоставляют координационный номер, который дает доступ к ограниченному перечню услуг.

Из-за отсутствия персонального номера украинские беженцы не могут:

открыть банковский счет, если не работают или не учатся в Швеции;

есть ограничения в услугах государственных учреждений, доступ к врачу онлайн.

Украинцы с координационным номером не имеют права стоять в очереди на жилье от коммуны. Поэтому арендовать жилье приходится через посредника. Без персонального номера нельзя зарегистрироваться даже на дисконтные карты в магазинах.

Студенты с временной защитой без персонального номера не могут получить финансовую помощь от Центрального стипендиального комитета.

Что не так с этим номером?

В Швеции вид на жительство выдают только на 12 месяцев, его необходимо ежегодно обновлять. Такой срок автоматически не дает право получить персональный номер.

Также в Швеции украинские беженцы не могут перейти из статуса временной защиты на статус искателя убежища, то есть изменить вид вида на жительство. Хотя такая возможность предусмотрена директивой о временной защите в ЕС.

Размер выплат беженцам не меняли 30 лет

Еще одной проблемой украинских беженцев в Швеции являются низкие социальные выплаты, которые предусмотрены и для искателей убежища. Размер этой помощи не меняли с 1994 года.

С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Швеции / Фото Unsplash

Беженцы из других стран получают суточные выплаты, пока ждут ответа от миграционной службы. Это длится в среднем 10 месяцев. Украинцы получают такие выплаты уже 2 года. Поэтому украинцам приходится искать благотворительные организации, церкви, где они могут получить дополнительную еду или необходимые вещи.

Реакция правительства на проблемы украинских беженцев

Министр миграции Швеции Мария Мальмер Стененгард несколько недель назад подала законопроект об увеличении выплат украинским беженцам и предоставлении им персонального номера. Сумма помощи может вырасти с 71 кроны (6,3 евро) в день до 308 крон (27,5 евро).

Правительство направит законопроект на консультации в течение нескольких недель. После этого проект закона должен быть рассмотрен в шведском парламенте. Планируется, что законодательные изменения вступят в силу как можно быстрее до конца года,

– сказала чиновница.

По данным УВКБ ООН, временной защитой в Швеции пользуются более 42 000 украинских беженцев.