У деяких випадках за те, що ви не з'явитесь на прийом до лікаря, передбачені штрафні санкції. Що буде, якщо ви пропустите або запізно скасуєте візит до медика в Німеччині – читайте далі.

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Чи можуть стягнути плату за скасування візиту?

Інколи доводиться пропустити прийом через форс-мажорні обставини. А часом люди просто забувають, що їм призначена консультація лікаря. Але чи штрафують за це пацієнтів, однозначної відповіді немає.

За даними Німецького центру захисту прав споживачів (Verbraucherzentrale), плата за медичне обслуговування для пацієнтів, які пропустили або скасували прийом у лікаря, дозволяється лише у виняткових випадках. Але з пацієнта можуть стягнути комісію. І це трапляється часто.

Приміром, у сусідній Австрії лікарям за законом дозволено вимагати гонорар, якщо пацієнти не приходять на прийом у призначений час. Розмір виплати варіюється, але не може перевищувати 200 євро. Приблизно таку ж суму можуть стягнути через суд у Німеччині.

Що робити, щоб уникнути зайвих витрат

Перш за все, старайтеся скасовувати візит до лікаря завчасно, тобто за 24 або краще 48 годин. Це можна зробити телефоном, онлайн або через систему запису, якщо вона є. Коли скасовуєте візит вчасно, ви звільняєте місце для інших пацієнтів, які хочуть записатися на прийом.

Якщо зустріч із лікарем переноситься за взаємною згодою, від вас не вимагатимуть жодної плати за перенесений прийом.

Судовий позов про відшкодування може розглядатися лише тоді, коли медичний заклад або лікар зазнали втрати прибутку через скасований прийом. Тобто якщо спеціаліст не мав змоги лікувати інших пацієнтів у зазначений час. Але цей момент і вашу вину ще потрібно довести, а це зробити не так просто.

Візит до лікаря краще заздалегідь скасувати телефоном або онлайн / Фото Unsplash

Деякі лікарні намагаються зробити обов'язковим штраф за скасування прийому. Цю позицію підтримує голова Національної асоціації лікарів із загальнообов'язкового медичного страхування (KBV) Андреас Гассен. Він вважає, що необхідно ввести гарантоване покарання за неявку за записом до лікаря. За його словами, 7 із 10 медичних установ скаржаться на пропуски візитів.

Особливо дошкуляють пацієнти, які записуються на кілька дат, щоб потім гарантовано встигнути на якусь одну з них.

Понад мільйон українців зараз перебувають під тимчасовим захистом в Німеччині. І місцева медицина – це те, до чого біженцям потрібно звикнути. Багатьох українців вразили черги до профільних лікарів, адже в Україні це явище не таке поширене.

А про те, як влаштована медична система в Німеччині, ми детальніше писали у цьому матеріалі.