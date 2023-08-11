В некоторых случаях за то, что вы не явитесь на прием к врачу, предусмотрены штрафные санкции. Что будет, если вы пропустите или слишком поздно отмените визит к медику в Германии – читайте дальше.

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Могут ли взыскать плату за отмену визита?

Иногда приходится пропустить прием по форс-мажорным обстоятельствам. А иногда люди просто забывают, что им назначена консультация врача. Но штрафуют ли за это пациентов, однозначного ответа нет.

По данным Немецкого центра защиты прав потребителей (Verbraucherzentrale), плата за медицинское обслуживание для пациентов, пропустивших или отменивших прием у врача, разрешается только в исключительных случаях. Но с пациента могут взыскать комиссию. И это случается часто.

Так, например, в соседней Австрии врачам по закону разрешено требовать гонорар, если пациенты не приходят на прием в назначенное время. Размер выплаты варьируется, но не может превышать 200 евро. Приблизительно такую же сумму могут взыскать через суд в Германии.

Что делать, чтобы избежать лишних расходов

Прежде всего, старайтесь отменять визит к врачу раньше времени, то есть за 24 или лучше 48 часов. Это можно сделать по телефону, онлайн или через систему записи, если она есть. Когда отменяете визит вовремя, вы освобождаете место для других пациентов, желающих записаться на прием.

Если встреча с врачом переносится по взаимному согласию, с вас не потребуют никакой платы за перенесенный прием.

Судебный иск о возмещении может рассматриваться только тогда, когда медицинское учреждение или врач понесли потери прибыли из-за отмены приема. То есть если специалист не имел возможности лечить других пациентов в указанное время. Но этот момент и вашу вину еще предстоит доказать, а это сделать не так просто.

Визит к врачу лучше заранее отменить по телефону или онлайн / Фото Unsplash

Некоторые больницы пытаются сделать обязательным штраф за отмену приема. Эту позицию поддерживает глава Национальной ассоциации врачей по общеобязательному медицинскому страхованию (KBV) Андреас Гассен. Он считает, что необходимо ввести гарантированное наказание за неявку к врачу по записи. По его словам, 7 из 10 медицинских учреждений жалуются на пропуски визитов.

Особенно донимают пациенты, которые записываются на несколько дат, чтобы затем гарантированно успеть на одну из них.

Более миллиона украинцев сейчас находятся под временной защитой в Германии. И местная медицина – это то, к чему беженцам нужно привыкнуть. Многих украинцев поразили очереди к профильным врачам, ведь в Украине это явление не такое распространенное.

А о том, как устроена медицинская система в Германии, мы подробнее писали в этом материале.