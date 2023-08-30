Уряд Ізраїлю затвердив скорочення бюджету для кількох своїх міністерств, щоб виділити гроші на безкоштовне медичне страхування українських біженців.

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Знайшли гроші для українців

Для цього до кінця 2023 року в ізраїльських міністерств охорони здоров'я, соцзабезпечення, міноборони та МЗС заберуть по 0,06% їхніх бюджетів. Такий метод дасть додаткових 35 мільйонів шекелів. Але загальна вартість фінансування страховок – 42 мільйони шекелів. Тому решту коштів візьмуть із коаліційних грошей, обіцяних міністерству в справах Єрусалиму.

Спершу уряд планував профінансувати безплатне медичне страхування для українців лише за рахунок МОЗ та міністерства соціального забезпечення. Але ті заявили, що для цього їм доведеться забрати кошти із кількох програм, затверджених для ізраїльтян. Глава МОЗ Моше Арбель різко розкритикував пропозицію прем'єра Біньяміна Нетаньягу.

Як розвивались події

У серпні українських біженців у Ізраїлі позбавили безплатного медичного страхування. Причина була дуже проста – банально закінчилися гроші. Допомогу втратили близько 14 тисяч українців.

Медичні послуги в Ізраїлі дуже недешеві. Тому українські переселенці могли лікуватися тільки завдяки страхуванню, яке покривало потреби. Без цього медичного пакета літні біженці не могли б отримувати кваліфіковану допомогу, адже вона їм просто не по кишені.

Для розв'язання цієї проблеми довелось втрутитись українському МЗС. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном. Після цього уряд пообіцяв знайти рішення і не залишити українців без медичного обслуговування.

Зараз в Ізраїлі немає відчутного напливу біженців. Однак ті, хто вже приїхав у країну, зможуть залишатися в ній повністю легально до кінця війни. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.