У міністерстві закордонних справ відреагували на ці звернення. Там зазначили, що проблему розв'яжуть найближчим часом.

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У МЗС відреагували на проблеми українців в Ізраїлі

Дмитро Кулеба зазначив, що він провів перемовини зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном. Зокрема, міністри торкнулися питання проблем з медичним страхуванням українців у Ізраїлі.

Медичне страхування для українців в Ізраїлі залишиться, проблема буде вирішена найближчим часом,

– сказав він.

Наразі міністр закордонних справ Ізраїлю не коментував переговори з Кулебою та не висловлювався про те, що буде з медичним обслуговуванням українців в ізраїльській державі.

Що відомо про проблеми українців з медициною в Ізраїлі