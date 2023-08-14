У міністерстві закордонних справ відреагували на ці звернення. Там зазначили, що проблему розв'яжуть найближчим часом.
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У МЗС відреагували на проблеми українців в Ізраїлі
Дмитро Кулеба зазначив, що він провів перемовини зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном. Зокрема, міністри торкнулися питання проблем з медичним страхуванням українців у Ізраїлі.
Медичне страхування для українців в Ізраїлі залишиться, проблема буде вирішена найближчим часом,
– сказав він.
Наразі міністр закордонних справ Ізраїлю не коментував переговори з Кулебою та не висловлювався про те, що буде з медичним обслуговуванням українців в ізраїльській державі.
Що відомо про проблеми українців з медициною в Ізраїлі
- Журналісти видання The Jerusalem Post зазначили, що в Ізраїлі скасували безкоштовне медичне обслуговування близько 14 тисяч біженців з України. Згодом з'ясувалося, що заздалегідь про припинення страхування нікого не попередили.
- Попередньою причиною було те, що міністерство фінансів Ізраїлю затримало фінансування медичних страхувань для наших громадян. Водночас офіційні особи країни заявили, що ті хто потребує невідкладної допомоги, її отримає.
- Проте більшість українських біженців, які надіслали запит в Ізраїль на медичну допомогу мають почекати. Це стосується тих, кому необхідна реабілітація після травм, а також тих, хто страждає на серйозні захворювання.
- Крім того, представники міністерства добробуту Ізраїлю заявили, що просять виділити бюджетні кошти, щоб відновити програму. Тому наразі це питання розв'язують ізраїльські урядовці.
- Також повідомляли, що Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем. Це може статися через проблеми зі ставленням ізраїльської влади до українців, які їдуть у країну.
- Варто підкреслити, що медичні послуги в Ізраїлі не дешеві. Тому українські біженці могли лікуватися тільки завдяки страхуванню.