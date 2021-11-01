Майже половина поляків поскаржилися, що їхня фінансова ситуація за рік погіршилася

Майже половина поляків заявила, що їхнє фінансове становище за останній погіршилося. Вони пов'язують це з пандемією коронавірусу та карантинними обмеженнями, які та спричинила.

Про це свідчать дані опитування Інституту ринкових та соціальних досліджень.

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Як пандемія вплинула на поляків

Аж 40% опитаних заявили, що їхнє фінансове становище погіршилося. Більшість серед них – це молоді люди у віці 18 – 29 років (53,3%).

Кожен другий респондент зізнався, що почав приділяти більше уваги своїм щоденним витратам, а кожен четвертий (27,5%) взагалі їх обмежив. Найбільше таких складають особи до 30 років та жителі польських сіл (65,5 та 48,8 відсотка відповідно).

Водночас понад 30% учасників дослідження вказали, що протягом року змушені були утриматися від великих покупок. До цієї категорії належать особи, які заробляють не більше 3 000 злотих на місяць.

Тим часом 46,9% поляків вказали, що за останній рік не відчули жодних істотних змін у своїх фінансах. Ще 13% заявили, що їхнє фінансове становище покращилося. Передусім, тут мовиться про жителів мегаполісів:

Варшави,

Кракова,

Вроцлава.

Що відомо про опитування? Його провів Інститут ринкових та соціальних досліджень на замовлення Santander Consumer Bank у липні 2021 року. У ньому взяла участь представницька група дорослих поляків віком від 18 років. Ймовірна похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Яка ситуація в Італії

Пандемія різко погіршила фінансове становище не лише поляків. Майже 5,6 мільйона жителів Італії опинилися у злиднях.

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Такі дані звіту гуманітарної організації Caritas Italia. Серед всіх європейських країн Італія найбільше відчула негативний вплив пандемії на економіку, особливо на початку епідемії, коли в країні щодня фіксували рекордну кількість заражень коронавірусом.