У четвертому кварталі 2021 року фонд "Наш вибір" провів дослідження під назвою "Ситуація українських мігранток в Польщі під час COVID-19". Організатори дослідження розмовляли із дванадцятьма мігрантками, а також з експертами зі сфери ринку праці та допомоги мігрантам. Мета дослідження – з'ясувати, з якими проблемами найчастіше зіштовхувалися українські мігрантки під час пандемії.

Респондентки працювали або мали намір працювати у різних сферах: харчування, прибирання, медицина, мистецтво, нерухомість, опіка над старшими людьми та догляд за дітьми. Про результати дослідження розповіла голова фонду "Наш вибір" Мирослава Керик.

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Легалізація

Мирослава Керик зазначила, що проблеми, які існували до пандемії, тепер загострилися. Це, зокрема, справи, пов'язані з легалізацією перебування. Так сталося через те, що у період пандемії установи обмежили контакти з мігрантами.

Жінка пояснила, що мігранти, які очікують на право перебування у Польщі, повинні мати дозвіл на працю в конкретного працедавця на визначене місце праці. Через ситуацію з коронавірусом багато секторів обмежили працевлаштування, тож люди втратили роботу, а разом з тим і право на перебування у Польщі. Якщо вони знаходили іншу роботу, то були змушені почати нову процедуру легалізації. Установи в цей час працювали повільно або взагалі не приймали заяв.

За словами Мирослави Керик, були ситуації, коли респондентки, яким працедавець обіцяв надати помешкання, після втрати роботи опинялися на вулиці.

Через пандемію багато українських мігранток втратили роботу / Unsplash

Ситуація домашніх працівниць

Ситуація домашніх працівниць теж є складною. Вони часто не мають договорів про працю, де були б прописані їхні обов'язки та обов'язки працедавця. Тому у разі якихось проблем ці жінки не мають куди звернутися по допомогу. Їхні запити не приймають державні установи, які захищають права працівників, і немає профспілки, яка б розв'язувала подібні питання. Респондентки зазначили, що ця проблема існувала завжди, але в період карантину вона загострилася.

Є проблема і з захистом від домашнього насилля. Українські мігрантки розповіли, що були випадки, коли поліція відмовлялася опрацьовувати звернення через акцент або через незнання мови жертва не могла пояснити, що з нею трапилося.

Висновки

Авторка опитування українських мігранток Мирослава Керик після підсумовування результатів дослідження дійшла висновку, що Польща повинна опрацювати свою міграційну політику. Це слід робити за участі громадських організацій, профспілок, представників бізнесу і державних установ. На її думку, за теперішніх обставин також важливим є покращення функціонування воєводських установ, які відповідають за легалізацію перебування іноземців. А сама процедура легалізації потребує значного спрощення.