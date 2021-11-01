Об этом свидетельствуют данные опроса Института рыночных и социальных исследований.

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Как пандемия повлияла на поляков

40% опрошенных заявили, что их финансовое положение ухудшилось. Большинство из них – это молодые люди в возрасте 18 – 29 лет (53,3%).

Каждый второй респондент признался, что начал больше внимания уделять своим ежедневным расходам, а каждый четвертый (27,5%) вообще их ограничил. Больше таких составляют лица до 30 лет и жители польских сел (65,5 и 48,8 процента соответственно).

В то же время, более 30% участников исследования указали, что в течение года вынуждены были воздержаться от крупных покупок. К этой категории относятся лица, зарабатывающие не более 3 000 злотых в месяц.

Между тем, 46,9% поляков указали, что за последний год не почувствовали никаких существенных изменений в своих финансах. Еще 13% заявили, что их финансовое положение улучшилось. Прежде всего, здесь говорится о жителях мегаполисов:

Варшавы,

Кракова,

Вроцлава.

Что известно об опросе? Его провел Институт рыночных и социальных исследований на заказ Santander Consumer Bank в июле 2021 года. В нем приняла участие представительная группа взрослых поляков от 18 лет. Вероятная погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Какая ситуация в Италии

Пандемия резко ухудшила финансовое положение не только поляков. Около 5,6 миллиона жителей Италии оказались в нищете.

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Таковы данные отчета гуманитарной организации Caritas Italia. Среди всех европейских стран Италия наиболее ощутила негативное влияние пандемии на экономику, особенно в начале эпидемии, когда в стране ежедневно фиксировали рекордное количество заражений коронавирусом.