Молодий чоловік хотів зробити селфі на сходах під дверима Оберж-де-Кастій – барокового палацу у Валлетті, а також резиденції прем'єр-міністра Мальти. Будівля охороняється ЮНЕСКО. Під час зйомки він пошкодив орендованим самокатом сходи пам'ятки.

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Пошкодив історичні сходи орендованим самокатом

Цей знімок коштуватиме італійському туристу дуже дорого – 2 400 євро. Також йому присудили умовне ув'язнення на один рік.

Коли хлопець фотографувався, він затягнув на сходи палацу 18 століття орендований самокат. І вирішив, що без проблем зможе на ньому цими сходами спуститися. Але не вийшло: турист пошкодив архітектурну пам'ятку і це вчасно помітив черговий поліцейський, який одразу оглянув місце події.

Правоохоронець швидко викликав своїх колег, які негайно перевірили записи з камер спостереження. На них добре видно, як турист позує для фото біля дверей палацу, а потім спускається донизу на самокаті. Зафіксували пошкодження восьми мармурових сходів.

Італійського туриста викликали до поліцейського відділку у Валлетті. Він підтвердив, що на відео дійсно він, але заперечив, що пошкодив сходи барокового палацу.

Але суд Валлетти вирішив покарати його штрафом у 2 000 євро та одним роком позбавлення волі умовно. Додатково з італійця стягнули 400 євро на реставраційні роботи на сходах палацу Оберж-де-Кастій.

Культурні пам'ятки Європи страждають від туристів

Зазвичай не італійці, а навпаки, іноземні туристи шкодять архітектурним пам'яткам Італії. Влада країни щосили намагається захистити культурну спадщину. Найбільше від таких порушень страждає легендарний Колізей. Чого тільки не робили вандали в Італії: купалися у фонтанах, писали свої імена на стінах історичних споруд та навіть каталися на Maserati Іспанськими сходами в Римі.

Одним з останніх обурливих вчинків став цей: туристка вирізала серце на Пізанській вежі. Для цього вона використала свій гострий браслет. 19-річну француженку затримала італійська поліція. Дівчина запевняє, що не задумувала нічого поганого, лише таким чином хотіла зізнатися своєму хлопцеві в коханні.

Тепер дівчині висувають звинувачення у завданні значної шкоди будівлі, що має історичне та культурне значення. Їй загрожує штраф у розмірі близько 2 000 євро або, за найгіршим сценарієм, один рік позбавлення волі.