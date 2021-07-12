У Малопольщі вакцинуватимуть людей у торговому центрі

У ТЦ Galeria Bronowice почали робити щеплення від COVID-19 жителям Польщі. Це перший у Малопольському воєводстві пункт вакцинації, що працює у торговому центрі.

Вакцинуватися у ТЦ Galeria Bronowice можуть всі охочі. Попередня реєстрація для цього не потрібна.

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Що відомо про новий пункт вакцинації

У згаданому торговому центрі можна отримати як першу, так і другу дозу вакцини.

Для відвідувачів доступні такі препарати:

Pfizer;

Moderna;

Johnson&Johnson.

Якщо людина отримає першу дозу вакциною Pfizer, то за другою зможе прийти у ТЦ через 21 день. Якщо відвідувач вперше вакцинується препаратом Moderna, то друга порція буде доступна не раніше, ніж через 28 днів. Тим, хто робить щеплення Johnson&Johnson, достатньо одного уколу.

Перед отриманням щеплення потрібно заповнити деякі документи. Це робиться на місці за кілька хвилин. На підставі заповнених даних лікарі вирішують, який препарат потрібен клієнту.

Вакцинуватися проти COVID-19 у ТЦ Galeria Bronowice можуть навіть діти від 12 років. Їм пропонують вакцину від Pfizer.

За роботу пункту вакцинації відповідає медичний центр UNIMED Kraków.