Вакцинуватися у ТЦ Galeria Bronowice можуть всі охочі. Попередня реєстрація для цього не потрібна.
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Що відомо про новий пункт вакцинації
У згаданому торговому центрі можна отримати як першу, так і другу дозу вакцини.
Для відвідувачів доступні такі препарати:
- Pfizer;
- Moderna;
- Johnson&Johnson.
Якщо людина отримає першу дозу вакциною Pfizer, то за другою зможе прийти у ТЦ через 21 день. Якщо відвідувач вперше вакцинується препаратом Moderna, то друга порція буде доступна не раніше, ніж через 28 днів. Тим, хто робить щеплення Johnson&Johnson, достатньо одного уколу.
Перед отриманням щеплення потрібно заповнити деякі документи. Це робиться на місці за кілька хвилин. На підставі заповнених даних лікарі вирішують, який препарат потрібен клієнту.
Вакцинуватися проти COVID-19 у ТЦ Galeria Bronowice можуть навіть діти від 12 років. Їм пропонують вакцину від Pfizer.
За роботу пункту вакцинації відповідає медичний центр UNIMED Kraków.