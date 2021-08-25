Kaufland – это известная немецкая сеть гипермаркетов. Всего в Польше есть 227 магазинов Kaufland.
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Когда покупки в Kaufland станут доступными по воскресеньям
С пятого сентября около 30 магазинов Kaufland будут открытыми в воскресенье. Руководство сети сообщило, что это только начало – и количество точек, которые будут работать в праздничные дни, постепенно будет расти.
О том, что Kaufland будут предоставлять почтовые услуги в своих магазинах, стало известно еще в конце мая. Однако, руководство долго взвешивали все риски, поэтому отсрочило процесс до сентября.