Знакова колаборація для Марії Гражини Чаплін, засновниці World Influencers and Bloggers Awards, та Анни-Марії ля Жермен відбулась 1 червня. Львів'янки влаштували модну фотосесію у Нью-Йорку.

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Модель Коко Роша / Фото Еллен фон Унверт

Продюсерки змогли втілити свої творчі ідеї та організували фотосесію з найвідомішою сучасною фотографкою Еллен фон Унверт. Головною героїнею у цьому зніманні стала одна з перших діджитал-супермоделей Коко Роша, добре відома за рекламними зйомками для знаменитих брендів одягу та глянців.

Коко Роша та Еллен фон Унверт, на мою думку, – найвизначніші особистості у світі моди, які завдяки своїм талантам і активній діяльності у світі діджітал заслуговують звання Influencers Icons,

– коментує продюсерка.



Модель Коко Роша / Фото Еллен фон Унверт

Де відбувалась фотосесія

Зйомки цієї колаборації відбулась в американському готелі The Beekman, також відомому як нью-йоркська штаб-квартира, яку асоціюють із найвпливовішими культурними діячами в історії. Інтер'єр готелю в тандемі з концепцією кубинських мотивів став гарним тлом для фотосесії. Стилістом знакової зйомки виступив Філіпп Утер.



Модель Коко Роша / Фото Еллен фон Унверт

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