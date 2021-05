Саша Маслов фотографував працівниць української залізниці в рамках одного зі своїх проєктів. Ці роботи продовжують отримувати хороші відгуки в Україні та США.

Читайте також Від ресторану до топових міжнародних компаній: як українка йшла за мрією у Лондоні

Про фотографа

Саша Маслов живе у Нью-Йорку вже 13 років. Каже, що ніколи не відчував себе там чужинцем. За словами чоловіка, Нью-Йорк – це місто для таких людей, які приносять свою культурну частку.

Батько Саші Маслова – фотограф. Тож чоловік цікавився фотографією з дитинства. За освітою він комп'ютерний інженер, проте жодного дня не працював за фахом. Після закінчення українського вишу почав серйозно займатися фотографією і перетворив хобі на спосіб заробітку.

Саша переважно працює з проєктами, у центрі яких виступають люди. Відтак, понад усе його цікавлять портретні роботи. Якийсь час він займався виключно студійними портретами для журналів. Пізніше його почали надихати історії звичайних людей, тож він спрямував свою творчість у це річище.

"Пані української залізниці"

Маслов вже давно став людиною світу. Його талант цінують і в Голлівуді, і в Парижі. Проте важливу частину його творчості займає саме Україна. Його останній проєкт, пов'язаний з Україною, називається "Пані української залізниці". Це портретні нариси працівниць переїздів.

Я виріс в Україні й, звичайно, у 90-х дуже багато подорожував залізницею. Кожна подорож для мене як для дитини була часом захоплення. Я завжди виглядав за вікно. Бачив ці маленькі переїзди та будиночки. І вони завжди викликане в мене зачарування,

– ділиться Саша Маслов.

Саша розповів, що у 2018 році був кризовий період, і роботи, з якими він працював, мали дещо негативний підтекст. Тому він шукав щось близьке до серця. Таким проєктом-відрадою стали для фотографа зйомки переїздів та їхніх господинь. Маршрут для проєкту допомагала складати Укрзалізниця. Інколи автори порушували складений маршрут і знаходили надзвичайно цікаві будиночки.

Пандемія внесла свої корективи у реалізацію задуманого. Маслову довелося достроково закінчити знімання. Всього він відзняв понад 50 портретів.

Влітку минулого року фотографу вдалося організувати виставку у Києві. Окрім того, проєктом зацікавилося українське видавництво "Основи", яке видало книжку з портретами. Також деякі роботи були опубліковані у всесвітньовідомих ЗМІ: The Washington Post, The Guardian, The New York Times та National Geographic.

Зараз фотограф має кілька нових ідей для проєктів та працює над організацією виставки "Пані української залізниці" у Нью-Йорку. Українець сподівається, що його виставку жителі американського мегаполіса зможуть відвідати у середині літа.

Фотограф Сергій Маслов розповідає свою історію: дивіться відео