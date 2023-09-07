Lufthansa запустила оновлену авіакомпанію Discover Airlines

Спочатку, у 2021 році, була авіакомпанія була заснована під назвою Eurowings Discover. Однак ця назва призвела до плутанини серед пасажирів через існування дочірньої бюджетної авіакомпанії Lufthansa Eurowings.

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Авіакомпанія Discover Airlines представляє нову окрасу для свого флоту. Перероблена ліврея має помітний напис "Discover", який супроводжується кольоровою схемою, що включає відтінки білого, синього та жовтого. Ці яскраві відтінки були підібрані, щоб символізувати небо, горизонт, море, сонце та пляж, втілюючи в собі суть пригод і відкриттів.

За допомогою цього свіжого та візуально вражаючого бренду Discover Airlines прагне привернути увагу мандрівників у всьому світі, демонструючи їхнє прагнення надавати незабутні враження від авіаперельотів.

Дизайн був натхненний квітами та елементами, які пробуджують спогади про відпустку, а також бажання подорожувати,

– заявили в Discover Airlines.

У найближчі місяці літаки авіакомпанії матимуть не лише оновлену окрасу, а й нові салони в оновленому стилі.

Салони літака авіакомпанії Discover Airlines / Фото Discover Airlines

Які плани?

За два роки роботи Discover Airlines поповнила флот 22 літаками та розширила мережу до 60 маршрутів.

У планах авіакомпанії на найближчий рік збільшити флот на шість авіалайнерів. Їх розмістять у Франкфурті та Мюнхені. Завдяки такому розширенню парку маршрутна мережа Discover Airlines із двох базових німецьких аеропортів збільшиться до 73 напрямків.

Зауважте: найбільша європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair пропонує дешеві авіаквитки цієї осені з аеропорту Тель-Авіва. Полетіти можна за двома десятками напрямків. Переліт в один бік обійдеться 20 – 34 євро в один бік. В цю вартість вже враховані обов'язкові збори.