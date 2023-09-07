Lufthansa запустила обновленную авиакомпанию Discover Airlines
Первоначально, в 2021 году, авиакомпания была основана под названием Eurowings Discover. Однако это название привело к путанице среди пассажиров из-за существования дочерней бюджетной авиакомпании Lufthansa Eurowings.
Читайте также Лоукостер Wizz Air устроил щедрую распродажу к 20-летию авиакомпании: билеты разлетаются
Авиакомпания Discover Airlines представляет новое украшение для своего флота. Переработанная ливрея имеет заметную надпись Discover, которая сопровождается цветовой схемой, включающей оттенки белого, синего и желтого. Эти яркие оттенки были подобраны, чтобы символизировать небо, горизонт, море, солнце и пляж, олицетворяя суть приключений и открытий.
С помощью этого свежего и визуально впечатляющего бренда Discover Airlines стремится привлечь внимание путешественников по всему миру, демонстрируя их стремление производить незабываемые впечатления от авиаперелетов.
Дизайн был вдохновлен цветами и элементами, пробуждающими воспоминания об отпуске, а также желанием путешествовать,
– заявили в Discover Airlines.
В ближайшие месяцы самолеты авиакомпании будут иметь не только обновленное украшение, но и новые салоны в обновленном стиле.
Салоны самолета авиакомпании Discover Airlines / Фото Discover Airlines
Какие планы?
За два года работы Discover Airlines пополнил флот 22 самолетами и расширил сеть до 60 маршрутов.
В планах авиакомпании на ближайший год увеличить флот на шесть авиалайнеров. Их разместят во Франкфурте и Мюнхене. Благодаря расширению парка маршрутная сеть Discover Airlines из двух базовых немецких аэропортов увеличится до 73 направлений.