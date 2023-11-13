Наступного разу клієнти авіакомпанії побачать свою валізу вже у місті прильоту. Це дуже зручно, адже не потрібно тягти важкий багаж до аеропорту. Як це буде працювати і скільки коштує – далі в матеріалі.

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Без клопоту з валізами

Отже, мандрівник зможе здати багаж у себе вдома, а отримати його по прибуттю в готель або офіс в новій країні.

Пасажир зекономить час, бо не треба буде підходити до стійки реєстрації в аеропорту. Не потрібно буде ні здавати, ні забирати багаж у залі прильоту. Це завдання на себе беруть кур'єри. Цю спеціальну послугу надає компанія Airportr, яка співпрацює з лоукостером EasyJet.

Поки що сервіс працює з обмеженням: функцію запровадили в Женеві та Лондоні. Реєстрація валізи в Лондоні коштує 38 фунтів стерлінгів (43 євро), а його доставка за вказаною адресою до Женеви після прильоту – від 40 фунтів (46 євро). Якщо пасажир летить до іншої країни, але вилітає з Лондона, то його валізу теж можуть зареєструвати з дому. Але після посадки доведеться самостійно забирати речі з багажного конвеєра.

Ця нова послуга автоматично входить до нового найдорожчого тарифу Flexi. Якщо летіти EasyJet саме з такими квитками, то можна безкоштовно замовити реєстрацію валізи вдома.

Інші клієнти за послугу мають платити окремо. У деяких випадках ціна доставки валізи може перевищувати ціну найдешевших авіаквитків лоукостера.

Авіакомпанія Wizz Air готова платити по 300 євро за загублені валізи

Пасажирам, які хвилюються за безпеку своїх речей, запропонували послугу "Захист багажу". Якщо лоукостер втратить його, компанія готова виплатити компенсацію в розмірі 300 євро.

За додаткову послугу "Захист багажу" слід сплатити окремо. За ціною 2,50 євро за кожен рейс у вас буде можливість в режимі реального часу відстежувати місцеперебування своєї валізи. У випадку, якщо ваш багаж зникне більше ніж на 96 годин (тобто 4 дні), ви зможете претендувати на компенсацію у розмірі 300 євро.

Експерти видання The Independent скептично поставились до цієї пропозиції від угорського лоукостера. Вони нагадали, що пасажири в будь-якому випадку мають законне право на компенсацію від авіакомпанії, якщо багаж затримано, втрачено або пошкоджено.