Такое новшество будет действовать уже с января 2024 года. Какие еще детали заявления авиаперевозчика нужно знать – дальше в материале!

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Lufthansa снизит цены на интернет в самолете

В ответ на растущую конкуренцию со стороны авиакомпаний, таких как Air Canada, Emirates и Turkish Airlines, Lufthansa приняла решение вдвое снизить цены на использование Интернета в самолете. Этот шаг идет, поскольку авиакомпании начинают предлагать эту услугу бесплатно.

С января 2024 стоимость интернета на рейсах Lufthansa будет стартовать от 3 евро за пакет. Минимальная цена – для тех, кому достаточно мессенджеров, чтобы обмениваться сообщениями.

Пакет FlyNet Mail and Surf стоит от 5 до 7 евро на весь перелет. Он позволяет проверять почту и открывать новостные сайты. А пакет FlyNet Stream стоит от 10 до 12 евро за перелет – его достаточно для запуска видео.

Будет и бесплатная версия

Также авиакомпания теперь предложит возможность обмениваться сообщениями и фотографиями во время полетов через мессенджеры безвозмездно и без каких-либо временных ограничений.

Эта опция будет распространена на лиц, участвующих в программе лояльности Lufthansa Miles & More или имеющих учетную запись Lufthansa Group Travel ID.

Lufthansa обвалит цены на интернет в самолете / Фото UnSplash

Нововведение коснется перелетов на рейсах средней дальности. Их выполняют авиалайнеры семейства Airbus A320 – эти самолеты обслуживают большинство рейсов по Европе.

Какие места в самолете Ryanair не нужно никогда выбирать?

В последнее время социальные сети засыпаны жалобами пассажиров, забронировавшими место у окошка на рейсах лоукостера Ryanair, но доступа к нему не получили.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно знать, что у ирландской авиакомпании просто есть места без окон. Но об этом мало кому известно. О каких именно местах говорится – читайте по ссылке!