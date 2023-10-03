У літаках відомого авіаперевізника можна буде заряджати девайси
Джерело:avianews.com
Lufthansa має намір оновити салони своїх літаків. Вони встановлять нові крісла італійської компанії Geven і розширять багажні полиці.
Lufthansa додасть зарядки та тримачі для смартфонів у літаки
Коли покращені A320 надійдуть у парк, на пасажирів чекає кілька (приємних) нововведень. Зокрема, з'являться зарядки та тримачі для смартфонів і планшетів для рейсів на середні відстані.
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Згідно із заявою авіаперевізника, він встановить у 38 вже літаючих A320 нові крісла італійської компанії Geven, які оснащені новим функціоналом.
Підзарядити гаджет можна буде за допомогою USB-роз'єму, вмонтованого у кожне крісло. Також пасажири матимуть змогу закріпити свій смартфон або планшет на спеціальному тримачі, а не розкладати для цього столик.
Крім того, дивитися фільми на телефонах та планшетах стане зручніше – у спинки крісел будуть вмонтовані спеціальні утримувачі для техніки.
Lufthansa додасть зарядки та тримачі для смартфонів у літаки / Фото Lufthansa
Ще одна новація включає встановлення збільшених полиць для ручної поклажі. За заявою Lufthansa, додатковий обсяг дозволить розміщувати на кожній полиці по вісім валіз замість чотирьох.
Коли буде оновлення?
Перший A320 з оновленим салоном надійде до парку Lufthansa навесні 2025 року. Переконфігурація салону в інших авіалайнерах відбуватиметься поступово.
У Lufthansa не уточнили, чи зміниться в літаках кількість місць. Наразі авіакомпанія використовує A320 старого покоління з компонуванням на 168 крісел та A320neo нового типу зі 180 кріслами в салоні. Оновлення салону в старих літаках дозволить Lufthansa додати додаткові крісла та збільшити продаж квитків на кожному оновленому повітряному судні на 7%.Важливо: зимовий розклад популярної бюджетної авіакомпанії Ryanair зазнає змін – частину польотів точно скасують. Все через дефіцит літаків. До зимового сезону авіакомпанія мала отримати 27 нових літаків Boeing, але на тлі затримки виробництва відправлять лише 14.