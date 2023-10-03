Lufthansa додасть зарядки та тримачі для смартфонів у літаки

Коли покращені A320 надійдуть у парк, на пасажирів чекає кілька (приємних) нововведень. Зокрема, з'являться зарядки та тримачі для смартфонів і планшетів для рейсів на середні відстані.

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Згідно із заявою авіаперевізника, він встановить у 38 вже літаючих A320 нові крісла італійської компанії Geven, які оснащені новим функціоналом.

Підзарядити гаджет можна буде за допомогою USB-роз'єму, вмонтованого у кожне крісло. Також пасажири матимуть змогу закріпити свій смартфон або планшет на спеціальному тримачі, а не розкладати для цього столик.

Крім того, дивитися фільми на телефонах та планшетах стане зручніше – у спинки крісел будуть вмонтовані спеціальні утримувачі для техніки.

Lufthansa додасть зарядки та тримачі для смартфонів у літаки / Фото Lufthansa​

Ще одна новація включає встановлення збільшених полиць для ручної поклажі. За заявою Lufthansa, додатковий обсяг дозволить розміщувати на кожній полиці по вісім валіз замість чотирьох.

Коли буде оновлення?

Перший A320 з оновленим салоном надійде до парку Lufthansa навесні 2025 року. Переконфігурація салону в інших авіалайнерах відбуватиметься поступово.

У Lufthansa не уточнили, чи зміниться в літаках кількість місць. Наразі авіакомпанія використовує A320 старого покоління з компонуванням на 168 крісел та A320neo нового типу зі 180 кріслами в салоні. Оновлення салону в старих літаках дозволить Lufthansa додати додаткові крісла та збільшити продаж квитків на кожному оновленому повітряному судні на 7%.

Важливо: зимовий розклад популярної бюджетної авіакомпанії Ryanair зазнає змін – частину польотів точно скасують. Все через дефіцит літаків. До зимового сезону авіакомпанія мала отримати 27 нових літаків Boeing, але на тлі затримки виробництва відправлять лише 14.