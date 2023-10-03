Lufthansa добавит зарядки и держатели для смартфонов в самолеты
Когда улучшенные A320 поступят в парк, пассажиров ждет несколько (приятных) нововведений. В частности, появятся зарядки и держатели смартфонов и планшетов для рейсов на средние расстояния.
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Согласно заявлению авиаперевозчика, он установит у 38 уже летающих A320 новые кресла итальянской компании Geven, оснащенные новым функционалом.
Подзарядить гаджет можно будет с помощью разъема USB, вмонтированного в каждое кресло. Также пассажиры смогут закрепить свой смартфон или планшет на специальном держателе, а не раскладывать для этого столик.
Кроме того, смотреть фильмы на телефонах и планшетах станет удобнее – в спинку кресел будут вмонтированы специальные держатели для техники.
Lufthansa добавит зарядки и держатели для смартфонов в самолеты / Фото Lufthansa
Еще одно новшество включает установку увеличенных полок для ручной клади. По заявлению Lufthansa, дополнительный объем позволит размещать на каждой полке по восемь чемоданов вместо четырех.
Когда будет обновление?
Первый A320 с обновленным салоном поступит в парк Lufthansa весной 2025 года. Переконфигурация салона в других авиалайнерах будет происходить постепенно.
В Lufthansa не уточнили, изменится ли в самолетах количество мест. Авиакомпания использует A320 старого поколения с компоновкой на 168 кресел и A320neo нового типа со 180 креслами в салоне. Обновление салона в старых самолетах позволит Lufthansa добавить дополнительные кресла и увеличить продажу билетов на каждом обновленном воздушном судне на 7%.