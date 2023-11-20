Лоукостер Ryanair підвищив ціну на авіаквитки: названо причину

Авіакомпанії час від часу то знижують, то підіймають ціни на авіаквитки. Цього разу про рішення збільшити вартість на квитки заявив ірландський лоукостер Ryanair.

У своїй фінансовій звітності за перше півріччя 2023 фінансового року, що охоплює період з 1 квітня по 30 вересня 2023 року, авіакомпанія Ryanair повідомила, що середня ціна авіаквитка зросла на 24%. Що стало причиною також розповіла.

Читайте також Доведеться платити на всіх авіарейсах: країна ЄС планує запровадити "зелений податок"

Ryanair підвищив ціну авіаквитків на 24%

Так, середня ціна авіаквитка Ryanair зросла на 24% і склала 57,6 євро в період з 1 квітня по 30 вересня 2023 року.

З останнього звіту стало відомо, що пасажири зіткнулися з підвищенням тарифів на рейси в одну сторону. У середньому кожен мандрівник заплатив 81,3 євро, що на 17% більше, ніж за відповідний період минулого року. Варто зазначити, що ця ціна складається з базового тарифу 57,6 євро та додаткових послуг вартістю 23,7 євро (перевезення великогабаритної ручної поклажі, багажу, вибір місця, харчування тощо).

Завдяки цьому Ryanair отримав помітний прибуток у розмірі 2,18 мільярда євро після сплати податків. Авіакомпанії вдалося зберегти середні операційні витрати на перевезення одного пасажира на рівні 58,4 євро, що сприяло її фінансовому успіху.

Собівартість перевезення одного пасажира для Ryanair:

Паливо: 26,7 євро.

Збори аеропортів та наземне обслуговування: 8,1 євро.

Зарплати персоналу: 7,1 євро.

Аеронавігація: 5,3 євро.

Амортизація літаків: 5,3 євро.

Маркетинг та дистрибуція: 4,2 євро.

Технічне обслуговування та запчастини: 1,7 євро.

Загальна собівартість: 58,4 євро.

Собівартість підрахована на основі операційних витрат авіакомпанії. Усі дані взяті з фінансового звіту Ryanair за перше півріччя 2024 фінансового року, який охоплює період із 1 квітня по 30 вересня 2023 року.

Щодо причин, то авіакомпанія пояснила підвищення середнього тарифу високим попитом на перельоти в період Великодня та влітку 2023 року.

Ryanair підвищив ціни на авіаквитки / Фото UnSplash

Лоукостери Ryanair і Wizz Air скасували майже 100 рейсів

За останні два місяці авіакомпанії Ryanair та Wizz Air внесли значні зміни у свою мережу маршрутів. Окрім відкриття нових рейсів, обидві авіакомпанії прийняли рішення виключити зі своїх розкладів майже по 50 напрямків.

До переліку потрапили рейси не тільки в межах Європи, але й напрямки в Африку та на Близький схід. З повним переліком "скасованих" напрямків можна ознайомитися за посиланням.

Які місця у літаку Ryanair не треба ніколи вибирати?

Останнім часом соціальні мережі засипані скаргами пасажирів, які забронювали місце біля віконця на рейсах лоукостера Ryanair, але доступу до нього не отримали.

Щоб не потрапити у подібну ситуацію, треба знати, що ірландська авіакомпанія просто має місця без вікон. Але про це мало кому відомо. Про які саме місця мовиться – читайте тут!