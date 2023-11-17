Платити такий податок доведеться на всіх рейсах. Розповідаємо, який розмір плати буде встановлено і коли рішення набуде чинності.

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Данія планує запровадити "зелений податок"

Половина надходжень від "зеленого податку" буде використана для підтримки переходу на 100% екологічне паливо до 2030 року. Інша частина доходу підтримає підвищення пенсій для громадян похилого віку.

Польоти негативно впливають на клімат, тому нам потрібно оснастити наш польотний сектор зеленими крилами,

— сказав міністр клімату Данії Ларс Аагаард.

Водночас співзасновниця мережі Stay Grounded Магдалена Хьювізер сказала, що ця пропозиція є чимось більшим, ніж зеленою технологією, яка зрештою сприятиме зростанню галузі.

Вона каже, що податок надто малий для зменшення попиту. І, на її думку, в Данії достатньо залізничного сполучення, щоб заборонити всі внутрішні рейси.

Які будуть розміри податку?

Ціна податку відрізнятиметься залежно від довжини маршруту:

на внутрішніх він становитиме близько 9 доларів,

на середніх – 35 доларів,

на далекомагістральних – 56 доларів.

Ця ініціатива – ще одна спроба країни зменшити кількість викидів від авіагалузі. Реалізовувати проєкт розпочнуть із 2025-го.

Данія планує запровадити "зелений податок" / Фото UnSplash

Інші країни також вживають заходів

Цей крок уряду Данії відповідає подібній політиці в інших країнах Європи, яка спрямована на обмеження негативних кліматичних наслідків авіаперельотів.

Так, на початку цього року уряд Нідерландів втричі підвищив податок на пасажирські перевезення, намагаючись скоротити викиди вуглецю.

А раніше Франція стала першою країною у світі, яка законодавчо заборонила будь-які внутрішні короткомагістральні рейси між місцями, де існує альтернатива легким потягом і де поїздка займає менш як 2,5 години.